Thực hư vụ bé gái được cho là bị bỏ quên trên ô tô phải đập cửa kính xe

Theo nội dung video, nhiều người tập trung khẩn trương dùng búa đập, đục cửa kính để đưa một em bé ra ngoài. Sau nhiều nỗ lực, cánh cửa được mở và bé gái may mắn được đưa ra khỏi xe kịp thời.

Nhiều người phá cửa kính cứu bé gái được cho là bị bỏ quên trong xe ô tô

Sự việc nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người không giấu được cảm giác ám ảnh khi nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra nếu em nhỏ không được phát hiện sớm.

Theo Tri Thức - Znews, người thân của bé gái và cũng là người đăng clip gốc vào đêm 24/5 là Băng Nhi (sống ở Bình Thuận cũ). Cô cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 19h.

"Em gái mình ngồi chơi trên xe với anh tài xế. Anh ấy bước xuống định đi qua mở cửa bế em xuống, nhưng lại để chìa khóa cho em cầm chơi. Em vô tình bấm nút lock trên chìa khóa khiến cửa bị khóa từ bên trong mà em không biết cách mở", cô kể lại tình huống dẫn đến việc gia đình phải đập cửa kính xe.

"Lúc đó gia đình chỉ sợ đập kính to sẽ văng trúng bé gây nguy hiểm. Một phần nữa là xác định phải mang lên TP.HCM mới sửa được nên đập ô kính nhỏ là an toàn nhất", cô giải thích.

Nhi cho biết em bé không quá hoảng sợ, cũng bình tĩnh đưa chìa khóa qua ô kính để mở xe. Bé chỉ khóc một chút khi được bế ra ngoài và hiện tinh thần ổn định. Chiếc kính xe cũng đã được sửa.