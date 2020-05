Thưởng đột xuất các đơn vị nỗ lực... chống “đinh tặc” trên quốc lộ

Nhằm kịp thời động viên, biểu dương các đơn vị, tập thể đã có thành tích tốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý hành vi rải đinh, vật nhọn trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn TP HCM, sáng nay (7/5) Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức khen thưởng các tập thể có liên quan.

Đại diện 3 đơn vị nhận Bằng khen của Ban An toàn Giao thông TP HCM.

Thời gian qua, trong khi TP HCM đã có nhiều nỗ lực tập trung các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, thì hành vi rải đinh, vật nhọn trên các tuyến Quốc lộ 1A, 1K, Xa lộ Hà Nội... đi qua địa bàn thành phố, các tỉnh giáp ranh (Bình Dương, Đồng Nai) và cửa ngõ phía Tây của TP có chiều hướng gia tăng. Với mục đích làm hư hỏng vỏ xe của phương tiện tham gia giao thông để tổ chức vá, thay vỏ, ruột xe hòng thu lợi bất chính.



Qua theo dõi và đánh giá có một số địa phương, đơn vị có thành tích tốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý hành vi rải đinh, vật nhọn, tổ chức thu gom các chướng ngại vật trên tuyến quốc lộ đi qua địa bàn. Ban An toàn Giao thông TP HCM quyết định khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể đơn vị, gồm: Công an phường An Phú Đông (Quận 12); Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt (PC08), Công an TP HCM và Đoàn thanh niên xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh).

Ông Nguyễn Ngọc Tường nhấn mạnh hành vi rải đinh, vật nhọn là hành vi uy hiếp, đe dọa đến tính mạng của người tham gia giao thông cần lên án mạnh mẽ.

Tại lễ khen thưởng, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP HCM cho biết: Trong thời gian tới các đơn vị chức năng 24 quận, huyện cần có biện pháp mạnh tay, triệt để đối với tình trạng này: Một thành phố văn minh hiện đại, nghĩa tình như TP HCM mà lại có những trường hợp vi phạm là rải đinh. Chỉ vì chút lợi nhuận cá nhân mà thực hiện trên tài sản, tính mạng của người khác, gây tâm lý hoang mang, bất ổn cho người dân, người tham gia giao thông. Chúng ta phải lên án mạnh mẽ, phải loại bỏ hành vi này khỏi xã hội”./.