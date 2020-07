Thủy lợi Đắk Lắk chủ động đón lũ

Theo ông Trần Thế Hoan, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Quản lý Công trình thủy lợi Đắk Lắk, đơn vị này đang quản lý, khai thác 247 hồ chứa, trong đó 240 hồ thủy lợi, đảm bảo nước tưới cho 48.000 ha lúa nước 2 vụ, và trên 25.000 ha cà phê. Đến thời điểm hiện tại, mực nước bình quân trong các hồ chứa mới ở mức xấp xỉ 30% thiết kế. Tuy nhiên, mưa lớn, lũ đầu mùa có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa đã được triển khai đồng bộ và hoàn tất từ cuối mùa khô.



Thi công nâng cấp thuỷ lợi Ea Uy, Krông Pach.



Tại huyện Krông Pách việc thi công nâng cấp đập thủy lợi Ea Uy đang diễn ra khẩn trương. Đây là công trình thủy lợi được xây dựng cách đây 40 năm, có năng lực tưới cho trên 1.200 ha lúa và cây công nghiệp. Năm 2019, thủy lợi Ea Uy được đầu tư nâng cấp hệ thống đập và cửa xã lũ với tổng kinh phí 32 tỷ đồng. Ông Phạm Hữu Thành, Giám đốc chi nhánh quản lý Công trình thủy lợi Krông Pách cho biết, hiện tại các hạng mục thi công đập thủy lợi Ea Uy đảm bảo tiến độ, đảm bảo an toàn khi có lũ đầu mùa.



“Tất cả các hồ chứa của huyện Krông Pách này thì đa số được thiết kế xây dựng từ năm 2000. Có một số hồ được xây dựng từ năm 1980 như hồ Ea Uy đây thì đang được nâng cấp, đủ đảm bảo để đón những cơn lũ lớn. Cống lấy nước cũng được nâng cấp tốt hơn và cửa tràn cũng như hồ chứa đã đảm bảo để đón những cơn lũ lớn”, ông Thành nói.

Mùa lũ năm 2018, do nước dâng đột ngột dẫn đến nguy cơ mất an toàn nên thủy lợi Ea Rớt ở xã Cư Ealang, huyện Ea Kar đã xả lũ đột ngột khiến vùng hạ lưu bị ảnh hưởng. Nhiều vườn hoa màu, gia súc và gia cầm của người dân bị cuốn trôi. Rút kinh nghiệm từ việc xả lũ này, vào mùa mưa lũ năm nay, chi nhánh quản lý công trình thủy lợi Ea Kar đã tăng cường lực lượng ứng trực, cập nhật quan trắc từng giờ để kịp thời xử lý tình huống.

Ông Nguyễn Tiến Sĩ, Giám đốc Chi nhánh quản lý công trình thủy lợi huyện Ea Kar khẳng định: 18 hồ đập thủy lợi trên địa bàn do công ty quản lý đều đã được bảo dưỡng thường xuyên theo kế hoạch, đảm bảo an toàn nếu có lũ lớn xảy ra: “Cống lấy nước, các cửa tràn, van xả sâu, các thiết bị động cơ đóng mở bằng liên động, bằng thủy lực đã được hoàn thiện các hệ thống điều tiết lũ, điều tiết nước. Do đó, không có gì ngại khi có mưa lũ đột biến”.

Điều đáng quan tâm nhất hiện nay là những công trình thủy lợi ở Đắk Lắk đã xây dựng cách đây 30 đến 40 năm nhưng vẫn chưa được thẩm định lại về an toàn hồ đập. Các công trình này được khảo sát, xây dựng khi rừng đầu nguồn chưa bị tàn phá, do đó lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về trong mùa mưa hiện nay đã hoàn toàn khác với lúc thiết kế thi công.

Ông Trần Thế Hoan, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Quản lý Công trình thủy lợi Đắk Lắk nói: “Hiện nay, tình hình biến đổi khí hậu hết sức bất thường, đặc biệt là rừng đã bị tàn phá nặng nề. Chính vì vậy, năm 2019, hồ Đội 6 ở Ea Súp nước tràn qua đập. Đây là một vấn đề hết sức đáng lo ngại. Nhận thấy việc đảm bảo cho các công trình phải đặt lên hàng đầu, nên trong mùa mưa lũ chúng tôi kiểm tra túc trực 24/24 để có những vấn đề gì xảy ra chúng tôi đều có sự chỉ đạo, xử lý ngay và không để bất cứ hiện tượng nào có thể gây mất an toàn các công trình”./.