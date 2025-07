Tích cực tìm kiếm trong đêm nạn nhân bị nước cuốn trôi ở Phú Thọ

Có mặt tại hiện trường ông Quản Văn Giang – Chủ tịch UBND xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 15/7 có hai mẹ con, mẹ là Xa Thị Tin, sinh 1984, con trai là Xa Hồng Anh, sinh năm 2010 ở xóm Trung Nưa xã Đức Nhàn đi vào trang trại cách nhà khoảng 1.500m cho vịt ăn.

Nơi xảy ra vụ việc

Thời điểm này trên địa bàn có mưa, lúc này lũ quét đổ về cuốn trôi hai mẹ con theo dòng nước giữ, may mắn cháu Xa Hồng Anh bám được vào dây ti ô dẫn nước và được người dân gần đó cứu vào bờ, còn người mẹ bị nước cuốn trôi đi.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

Nhận được tin báo UBND xã Đức Nhàn huy động lực lượng tại chỗ, gồm: Công an xã Đức Nhàn, Công an xã Tân Pheo, dân quân, cùng người dân đi tìm kiếm cứu nạm, lực lượng chia nhau tìm dọc suối và chặn các ngã ba xuôi để tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời mưa, nước chảy xiết, địa hình phức tạp nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nhiều lực lượng được huy động đến tìm kiếm nạn nhân

Dòng nước lũ chảy xiết khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn

Đến 21h cùng ngày lực lượng vẫn đang tích cực tìm nhưng chưa thấy nạn nhân. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời vận động người dân sống dọc theo các nhánh suối phối hợp thông báo nếu phát hiện dấu vết liên quan đến nạn nhân.