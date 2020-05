Tiến độ dự án giao thông TP HCM chậm gây nhiều hệ lụy

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ dẫn đầu vừa có buổi giám sát về tiến độ và hiệu quả triển khai xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (Quận 2) và các dự án giao thông trọng điểm khác trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đi trực tiếp hiện trường.

Sau khi khảo sát thực tế tại dự án Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, các sở ngành và UBND Quận 2, Quận 9, Thủ Đức.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM cho biết, nút giao Mỹ Thủy có 10 hạng mục chính, hiện đã hoàn thành 3 hạng mục; đưa vào khai thác như: Cầu vượt nhánh trái 4 làn xe trên Vành đai 2, cầu Kỳ Hà nhánh trái, hầm chui từ Vành đai 2 rẽ trái về Cát Lái. Cầu Mỹ Thủy 3, không vướng mặt bằng nên dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Các hạng mục còn lại hầu hết đều vướng giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, do có điều chỉnh mức giá bồi thường nên Quận 2 đang chờ hướng dẫn, thủ tục điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư công 2019.

Ông Lê Xuân Bắc, Phó Ban Quản lý đường bộ 2, Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là mặt bằng: "Dự án này khó khăn lớn nhất là giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành một số hạng mục đang thi công, một số hạng mục chưa thể triển khai cho chưa có mặt bằng nên ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn hàng năm cũng như chưa giải quyết triệt để vấn đề giai thông đáp ứng mục tiêu dự án. Công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư công cũng ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ", ông Bắc nói.

Ngoài ra, do quá trình đô thị hoá nhanh nên đơn giá bồi thường tăng cao gần gấp đôi, từ 525 tỷ đồng lên 1.029 tỷ đồng so với thời điểm năm 2015. Đại diện các quận và Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông cũng lí giải thêm việc đơn giá tăng quá cao là do phát sinh thêm gần 8.000 m2 đất.

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh - Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư các công trình giao thông phát biểu.

Trong khi đó, về các dự án liên quan đến việc khép kín Vành đai 2 như dự án xây dựng đoạn tuyến kết nối từ cầu Phú Hữu trên đường vành đai phía Đông đến xa lộ Hà Nội hiện đang trong giai đoạn hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trình HĐND chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng, tiến độ dự án bị chậm dẫn đến hệ quả phải điều chỉnh vốn, tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và gía trị xây dựng tăng. Vì thế, UBND Quận 2 và Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cần phối hợp, xem xét giải quyết các vướng mắc.

Bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các sở ngành, quận huyện liên quan nghiên cứu kỹ, bám sát Luật Đầu tư công 2019, trong bồi thường giải phóng mặt bằng, làm sao để hạn chế thấp nhất thiệt thòi cho người dân: "Cố gắng thực hiện cho đúng tâm nguyện của người dân, những người bị ảnh hưởng trực tiếp của dự án. Đó cũng là sự hy sinh sự đóng góp của người dân cho chúng ta thực hiện. Đề nghị các quận huyện phải đặt mình vào vị trí của người dân để trên cơ sở đó tham mưu đề xuất áp giá sao cho phù hợp để hạn chế thấp nhất thiệt thòi của người dân"./.