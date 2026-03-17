Tiếp nhận 344 người Việt về từ Campuchia, phát hiện 4 đối tượng truy nã

Qua kiểm tra sơ bộ, các công dân này có hộ khẩu thường trú tại 32 tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, An Giang, Cần Thơ… và một số chưa xác định nơi cư trú. Trong số 344 công dân, có 21 công dân có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường của tỉnh Đồng Nai.

Hai bên trao biên bản bàn giao 344 công dân

Ngay khi tiếp nhận bàn giao, các lực lượng gồm Biên phòng, Công an và Y tế đã phối hợp triển khai phương án phân luồng, xác minh nhân thân. Tại khu vực kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành đối chiếu giấy tờ tùy thân, khai thác nhanh quá trình cư trú và lao động của các công dân tại Campuchia.

Đồng thời, lực lượng y tế đã tổ chức thăm khám sức khỏe ban đầu, đảm bảo công dân đủ điều kiện nhập cảnh và sàng lọc các bệnh truyền nhiễm. Những trường hợp ưu tiên như người già, phụ nữ và trẻ em được hỗ trợ tối đa để hoàn tất thủ tục nhanh chóng.

Các công dân được đưa về nước

Theo đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, đáng chú ý, qua công tác sàng lọc, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 đối tượng đang bị truy nã theo quyết định của Công an các tỉnh, thành phố. Ngay lập tức, các đối tượng này đã bị tách riêng để lập hồ sơ và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các công dân còn lại, sau khi hoàn tất kiểm tra và phân loại, lực lượng chức năng đã hướng dẫn họ liên hệ với gia đình và chính quyền địa phương để sớm ổn định cuộc sống. Những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ nhu yếu phẩm và phương tiện di chuyển.

Kiểm tra, phân loại công dân sau tiếp nhận

Việc kịp thời phát hiện các đối tượng truy nã và tiếp nhận số lượng lớn công dân hồi hương an toàn đã khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Biên phòng trong công tác quản lý biên giới và bảo hộ công dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu.