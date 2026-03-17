Tiếp nhận 344 người Việt về từ Campuchia, phát hiện 4 đối tượng truy nã

Thứ Ba, 21:04, 17/03/2026
VOV.VN - Ngày 17/3, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao 344 công dân Việt Nam cho Đồn Biên phòng. Hầu hết là công dân được phía Campuchia bắt giữ, giải cứu khỏi các cơ sở lừa đảo, trong đợt tổng kiểm tra, truy quét tội phạm vừa qua.

Qua kiểm tra sơ bộ, các công dân này có hộ khẩu thường trú tại 32 tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, An Giang, Cần Thơ… và một số chưa xác định nơi cư trú. Trong số 344 công dân, có 21 công dân có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường của tỉnh Đồng Nai.

Hai bên trao biên bản bàn giao 344 công dân

Ngay khi tiếp nhận bàn giao, các lực lượng gồm Biên phòng, Công an và Y tế đã phối hợp triển khai phương án phân luồng, xác minh nhân thân. Tại khu vực kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành đối chiếu giấy tờ tùy thân, khai thác nhanh quá trình cư trú và lao động của các công dân tại Campuchia.

Đồng thời, lực lượng y tế đã tổ chức thăm khám sức khỏe ban đầu, đảm bảo công dân đủ điều kiện nhập cảnh và sàng lọc các bệnh truyền nhiễm. Những trường hợp ưu tiên như người già, phụ nữ và trẻ em được hỗ trợ tối đa để hoàn tất thủ tục nhanh chóng.

Các công dân được đưa về nước 

Theo đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, đáng chú ý, qua công tác sàng lọc, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 đối tượng đang bị truy nã theo quyết định của Công an các tỉnh, thành phố. Ngay lập tức, các đối tượng này đã bị tách riêng để lập hồ sơ và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các công dân còn lại, sau khi hoàn tất kiểm tra và phân loại, lực lượng chức năng đã hướng dẫn họ liên hệ với gia đình và chính quyền địa phương để sớm ổn định cuộc sống. Những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ nhu yếu phẩm và phương tiện di chuyển.

Kiểm tra, phân loại công dân sau tiếp nhận

Việc kịp thời phát hiện các đối tượng truy nã và tiếp nhận số lượng lớn công dân hồi hương an toàn đã khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Biên phòng trong công tác quản lý biên giới và bảo hộ công dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", bị cáo nhận 13 năm tù giam
VOV.VN - Với lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", bị cáo Nguyễn Xuân Thắng đã theo bạn sang Campuchia làm công việc chuyển tiền cho tổ chức lừa đảo trực tuyến và bị bắt giữ, di lý về Việt Nam, nhận mức án 13 năm tù giam.

Tiếp nhận 64 người Việt chạy thoát khỏi ổ lừa đảo “Việc nhẹ lương cao”
VOV.VN - Ngày 4/11, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai, trước đây là tỉnh Bình Phước), Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 64 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia về nước.

Giải cứu thiếu niên 15 tuổi bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao"
VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh vừa giải cứu thành công một thiếu niên 15 tuổi, quê Bắc Ninh, bị đối tượng lừa đảo bằng chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” dụ dỗ qua Campuchia.

