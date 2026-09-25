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“Tiếp sức đến trường” giúp 130 tân sinh viên Quảng Trị chạm ước mơ đến giảng đường

Thứ Sáu, 16:41, 25/09/2026
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VOV.VN - Ngày 25/9, tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026 với chủ đề “Một khát vọng - vạn tấm lòng”.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm nay giúp 130 tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn. Trong số này, có em mồ côi cha mẹ, có em vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống, nhưng tất cả đều có chung một khát vọng vươn lên.

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Trao học bổng tiếp sức đến trường tặng tân sinh viên Quảng Trị

Ban Tổ chức đã trao tặng 130 suất học bổng (15 triệu đồng/suất). Trong đó có 3 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất, hỗ trợ trong 4 năm đại học. Tổng kinh phí học bổng dành cho 130 tân sinh viên khoảng 2,2 tỉ đồng do Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị tài trợ.

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Những suất học bổng đặc biệt dành tặng tân sinh viên

Năm 2026, chương trình “Tiếp sức đến trường” dự kiến trao 1.200 suất học bổng cho tân sinh viên khó khăn tại 34 tỉnh, thành, với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng. Sau điểm trao tại tỉnh Quảng Trị, chương trình tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Sơn La, Ninh Bình, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

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Những phần quà đặc biệt tặng tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Kể từ khi ra đời vào năm 2003 với 27 suất học bổng, tính đến nay “Tiếp sức đến trường” đã trở thành một chương trình ý nghĩa, giúp đỡ hơn 26.800 tân sinh viên vượt khó đến giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 252 tỉ đồng.

Nhiều cựu sinh viên từng nhận học bổng, hôm nay đã thành công trong sự nghiệp, có những đóng góp tích cực cho xã hội và quay về tiếp sức cho thế hệ đàn em.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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