Tiếp tục cấm xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên đi trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Theo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, từ cuối tháng 10/2025 mưa lớn bất thường gây ra sạt lở tại nhiều vị trí mái taluy trên tuyến. Các vị trí hư hỏng đã được Ban chỉ đạo nhà thầu thi công triển khai xử lý tạm thời để đảm bảo việc triển khai thi công và lưu thông của các phương tiện được phép di chuyển trên tuyến.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên vừa khai thác vừa thi công mở rộng.

Theo đó, từ ngày 01/4 đến 30/6, cấm các loại xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến, chỉ cho phép các loại xe còn lại lưu thông trên tuyến với tốc độ tối đa 60 km/h. Riêng đối với điểm sạt trượt taluy âm tại Km50+700, cho phép xe lưu thông qua đây với tốc độ tối đa 30 km/h.

Đối với các phương tiện phục vụ thi công Dự án nằm trong loại xe bị cấm, nhà thầu thi công có thông báo hoặc văn bản đăng ký kèm xác nhận của Ban gửi tới các cơ quan, đơn vị liên quan để được phép lưu thông.

Trong thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông tạm thời nêu trên, các loại xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 6 trục trở lên di chuyển theo hướng Bắc - Nam (và ngược lại) đi theo Quốc lộ 1A. Di chuyển vào xã Khe Tre, thành phố Huế (và ngược lại) đi theo tuyến Tỉnh lộ 14B, thành phố Huế.