中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tiếp tục cấm xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên đi trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Thứ Ba, 18:49, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc tổ chức giao thông tạm thời Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hoà Liên.

Theo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, từ cuối tháng 10/2025 mưa lớn bất thường gây ra sạt lở tại nhiều vị trí mái taluy trên tuyến. Các vị trí hư hỏng đã được Ban chỉ đạo nhà thầu thi công triển khai xử lý tạm thời để đảm bảo việc triển khai thi công và lưu thông của các phương tiện được phép di chuyển trên tuyến.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời.

tiep tuc cam xe khach tu 9 cho ngoi tro len di tren cao toc la son - hoa lien hinh anh 1
Cao tốc La Sơn - Hòa Liên vừa khai thác vừa thi công mở rộng.

Theo đó, từ ngày 01/4 đến 30/6, cấm các loại xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến, chỉ cho phép các loại xe còn lại lưu thông trên tuyến với tốc độ tối đa 60 km/h. Riêng đối với điểm sạt trượt taluy âm tại Km50+700, cho phép xe lưu thông qua đây với tốc độ tối đa 30 km/h.

Đối với các phương tiện phục vụ thi công Dự án nằm trong loại xe bị cấm, nhà thầu thi công có thông báo hoặc văn bản đăng ký kèm xác nhận của Ban gửi tới các cơ quan, đơn vị liên quan để được phép lưu thông.

Trong thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông tạm thời nêu trên, các loại xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 6 trục trở lên di chuyển theo hướng Bắc - Nam (và ngược lại) đi theo Quốc lộ 1A. Di chuyển vào xã Khe Tre, thành phố Huế (và ngược lại) đi theo tuyến Tỉnh lộ 14B, thành phố Huế.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Cao tốc VOV- miền Trung Đà Nẵng Huế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tiếp tục phân luồng giao thông tạm thời cao tốc La Sơn – Hòa Liên dịp Tết
Tiếp tục phân luồng giao thông tạm thời cao tốc La Sơn – Hòa Liên dịp Tết

VOV.VN - Từ ngày 7/2, một số loại phương tiện tiếp tục bị hạn chế lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên nhằm bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.

Tiếp tục phân luồng giao thông tạm thời cao tốc La Sơn – Hòa Liên dịp Tết

Tiếp tục phân luồng giao thông tạm thời cao tốc La Sơn – Hòa Liên dịp Tết

VOV.VN - Từ ngày 7/2, một số loại phương tiện tiếp tục bị hạn chế lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên nhằm bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.

Tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên

VOV.VN - Chiều nay (4/1), ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch, trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 11 xe ô tô đang lưu thông. Vụ việc không có thiệt hai về người, nhiều xe ô tô hư hỏng.

Tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên

Tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên

VOV.VN - Chiều nay (4/1), ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch, trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 11 xe ô tô đang lưu thông. Vụ việc không có thiệt hai về người, nhiều xe ô tô hư hỏng.

Xử lý khẩn cấp sạt lở nặng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan và đèo Hải Vân

VOV.VN - Nửa tháng sau sự cố sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan và Quốc lộ 1A qua đèo Hải Vân, địa phận thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, cơ quan chức năng vẫn chưa thể khắc phục xong.

Xử lý khẩn cấp sạt lở nặng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan và đèo Hải Vân

Xử lý khẩn cấp sạt lở nặng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan và đèo Hải Vân

VOV.VN - Nửa tháng sau sự cố sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan và Quốc lộ 1A qua đèo Hải Vân, địa phận thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, cơ quan chức năng vẫn chưa thể khắc phục xong.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục