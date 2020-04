Tiếp tục tìm 2 thuyền viên trở về từ Malaysia để đưa đi cách ly tập trung

Chiều nay (14/4), Bác sỹ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang cho biết: trong cuộc họp giao ban sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 của tỉnh đề nghị huyện An Biên tiếp tục tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại trong tổng số 23 thuyền viên trở về từ Malaysia để đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 8/4, 23 thuyền viên trở về từ Malaysia trên 2 tàu đánh cá, cập cảng ở đồn biên phòng Tây Yên, thuộc địa phận huyện An Biên, Kiên Giang. Sau đó, 23 thuyền viên trở về địa phương. Trong số này có 13 người ở huyện Châu Thành, 3 người ở Hòn Đất, 2 người ở TP Rạch Giá, An Minh 2 người và An Biên 3 người.

Đến ngày 9/4 huyện Hòn Đất phát hiện và đưa 2 thuyền viên đi cách ly tập trung đồng thời báo về ban chỉ đạo phòng chống bệnh. Sau đó ngày 10 và 11/4 lần lượt TP Rạch Giá, Châu Thành và các địa phương còn lại đều phát hiện và đưa người đi cách ly tập trung ở khu cách ly tại địa phương. Tất cả 21 trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện còn 2 trường hợp ở An Biên địa phương đã tìm được địa chỉ, cũng động viên gia đình để đưa đi cách ly tập trung nhưng hiện tại thuyền viên đã đi đâu thì gia đình cũng không biết, địa phương tìm cũng chưa được.

Bác sỹ Nam cho biết thêm: Tại cuộc họp giao ban ban chỉ đạo sáng nay, Biên phòng Kiên Giang cho rằng ngay khi 2 tàu cá cặp cảng thì họ cũng không biết tàu này nhập cảnh từ Malaysia do trên tàu không gắn thiết bị định vị mà chỉ ghi nhận thông tin theo khai báo các các thuyền viên là đi đánh cá giáp ranh vùng Malaysia.

Đây cũng là những trường hợp đi biển bị cách ly tập trung đầu tiên của tỉnh Kiên Giang./.