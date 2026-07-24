Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đắk Lắk: Dẫu chỉ 1% hy vọng, vẫn quyết tâm đi tìm

Tóm tắt

VOV.VN - Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Với những người lính làm nhiệm vụ quy tập hôm nay, mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chính trị mà còn là hành trình đưa thế hệ cha anh trở về với quê hương, gia đình và tên tuổi của mình. Tại Đắk Lắk, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai quyết liệt, góp phần thực hiện trọn vẹn hơn nghĩa cử tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.