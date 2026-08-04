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Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 4/8 (Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai) đang phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Long, TP. Đồng Nai cùng các nhân chứng lịch sử tiến hành khảo sát một vị trí được thông tin có mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn.
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https://vid.vov.vn/2026-08/tiktok_tim-kiem-xac-dinh.m3u8
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Từ khóa
Tìm kiếm, xác định hầm mộ 30 - 40 liệt sĩ tại Đồng Nai từ manh mối của nhân chứng
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2026-08/tiktok_tim-kiem-xac-dinh.m3u8
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