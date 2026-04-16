Tìm người thân bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ gần nhà thờ ở TP.HCM

Thứ Năm, 12:42, 16/04/2026
VOV.VN - Sáng 16/4, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) thông báo tìm lại gia đình cho bé trai sơ sinh bị bỏ gần nhà thờ Phước Vĩnh.

Vào lúc 8h ngày 16/4, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực gần Nhà thờ Phước Vĩnh (đường Độc Lập, ấp 2, xã Phú Giáo).

tim nguoi than be trai so sinh con nguyen day ron bi bo gan nha tho o tp.hcm hinh anh 1
Bé trai bị bỏ rơi gần nhà thờ

Tại thời điểm phát hiện, cháu bé được đặt trong một chiếc giỏ xách màu xanh, tình trạng chưa cắt dây rốn. Công an xã đã nhanh chóng đưa bé đến Trạm Y tế xã để cấp cứu, chăm sóc kịp thời.

Qua kiểm tra, bé trai nặng khoảng 3,4kg. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định và đang được các y, bác sĩ tận tình theo dõi, chăm sóc.

tim nguoi than be trai so sinh con nguyen day ron bi bo gan nha tho o tp.hcm hinh anh 2
Bé trai được chăm sóc sức khỏe 

Công an xã thông báo, ai là người thân của bé hoặc biết thông tin liên quan liên hệ ngay với Công an xã Phú Giáo để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở phường Phú Mỹ, TP.HCM
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở phường Phú Mỹ, TP.HCM

VOV.VN - Ngày 25/8, Công an phường Phú Mỹ, TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ thi thể trẻ sơ sinh tử vong.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở phường Phú Mỹ, TP.HCM

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở phường Phú Mỹ, TP.HCM

VOV.VN - Ngày 25/8, Công an phường Phú Mỹ, TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ thi thể trẻ sơ sinh tử vong.

Tạm giữ hình sự đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh "để níu kéo người tình"
Tạm giữ hình sự đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh “để níu kéo người tình”

VOV.VN - Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) tạm giữ hình sự đối với Thạch Thị Sóc Sô Khone (sinh năm 1986, cư trú ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về hành vi chiếm giữ trái phép người dưới 16 tuổi.

Tạm giữ hình sự đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh “để níu kéo người tình”

Tạm giữ hình sự đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh “để níu kéo người tình”

VOV.VN - Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) tạm giữ hình sự đối với Thạch Thị Sóc Sô Khone (sinh năm 1986, cư trú ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về hành vi chiếm giữ trái phép người dưới 16 tuổi.

Truy tìm người mẹ vụ thi thể trẻ sơ sinh treo trên thân cây ở Hà Nội
Truy tìm người mẹ vụ thi thể trẻ sơ sinh treo trên thân cây ở Hà Nội

Từ việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh treo trên thân cây trước số nhà 12 Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội), lực lượng công an đang tập trung điều tra và truy tìm người mẹ.

Truy tìm người mẹ vụ thi thể trẻ sơ sinh treo trên thân cây ở Hà Nội

Truy tìm người mẹ vụ thi thể trẻ sơ sinh treo trên thân cây ở Hà Nội

Từ việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh treo trên thân cây trước số nhà 12 Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội), lực lượng công an đang tập trung điều tra và truy tìm người mẹ.

