Tìm thân nhân cho các liệt sĩ qua di ảnh vừa quy tập tại TP. Đồng Nai

Tóm tắt

VOV.VN - Những bức ảnh bị phai mờ sau hơn 50 năm nằm sâu trong lòng đất vừa được Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai) cẩn trọng thu thập tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai và nhờ các bạn trẻ phục dựng. Từ những di ảnh vừa được hồi sinh, một hành trình đong đầy hy vọng đang mở ra là tìm lại tên tuổi và đưa các anh trở về với gia đình.

