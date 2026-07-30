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VOV.VN - Chiều 30/7, Đội K72 - Bộ CHQS TP. Đồng Nai thông tin, đơn vị vừa tìm thấy tấm ảnh tập thể, tấm ảnh cá nhân trong hầm lộ liệt sĩ tại lô cao su 97, xã Minh Đức, TP.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tim-thay-anh-tap-the-ca-nhan-trong-ham-mo-liet-si-tai-lo-cao-su-tp.-dong-nai-.m3u8
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Từ khóa
Phát hiện thêm di ảnh cá nhân trong hầm mộ liệt sĩ tại TP. Đồng Nai
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2026-07/tiktok_tim-thay-anh-tap-the-ca-nhan-trong-ham-mo-liet-si-tai-lo-cao-su-tp.-dong-nai-.m3u8
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