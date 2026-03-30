Tìm thấy bé trai 5 tuổi ở Huế mất tích trong đêm

Thứ Hai, 11:50, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 30/3, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy bé trai 5 tuổi Lê Gia Phúc, trú xã Lộc An, thành phố Huế, sau nhiều giờ mất tích trong khu vực đồi núi. Bé an toàn, sức khỏe ổn định, nhờ sự phối hợp nhanh chóng của chính quyền và cộng đồng.

Sáng 30/3, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy cháu Lê Gia Phúc, sinh năm 2021, trú xã Lộc An, thành phố Huế sau nhiều giờ mất tích trong khu vực đồi núi.

tim thay be trai 5 tuoi o hue mat tich trong dem hinh anh 1
Cháu bé được tìm thấy trong tình trạng hoảng loạn

Trước đó, khoảng 18 giờ 25 phút ngày 29/3, cháu Lê Gia Phúc chạy sang nhà hàng xóm chơi. Khi bị chó sủa, cháu hoảng sợ và bỏ chạy lên khu đồi gần đó. Phát hiện con mất tích, gia đình lập tức thông báo cho hàng xóm và trình báo chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm.

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Lộc An, lực lượng công an, quân sự, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng đông đảo người dân đã tỏa ra nhiều hướng, xuyên đêm tìm kiếm cháu bé. Đến khoảng 1 giờ 5 phút ngày 30/3, tổ tìm kiếm phát hiện cháu Phúc đứng một mình tại khu đồi cách khoảng 500 m phía sau nhà hàng xóm.  Thời điểm được tìm thấy, cháu có biểu hiện hoảng loạn nhưng sức khỏe ổn định, không bị thương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa cháu về với gia đình. Hiện sức khỏe cháu Phúc đã ổn định.

Ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Lộc An, thành phố Huế cho biết, nhờ sự phối hợp nhanh chóng của các lực lượng và người dân, cháu bé đã được tìm thấy an toàn trong đêm. 

“Đây là một trường hợp hy hữu. Cháu con nhỏ, trong quá trình quản lý chăm giữ, cháu qua nhà hàng xóm chơi, lúc đi về gặp chó, cháu sợ nên vào trong khu vườn sau nhà hàng xóm. Do còn nhỏ nên khi  đi về lại thì cháu bị lạc. Qua sự việc này cũng cảnh tỉnh cho cha mẹ quan tâm chăm giữ trẻ em”, ông Thắng nói.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: trẻ em mất tích Huế cứu hộ bé trai Lộc An tìm kiếm đồi núi cộng đồng công an
VOV.VN - Đến gần 22h tối nay (13/7), lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thế 1 nạn nhân trong vụ tai nạn làm ô tô lao xuống sông sau và chạm với 2 xe máy.

VOV.VN - Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm với sự tham gia của hàng trăm người, cháu bé 8 tuổi bị nước lũ cuốn ở xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên (thuộc huyện Mường Nhé (cũ), Điện Biên) vẫn chưa được tìm thấy.

VOV.VN - Anh Thân Văn Dũng, bố của cháu Thân Nguyễn Quân Hải vừa cho biết, gia đình đã tìm thấy cháu trong sáng nay (2/6) tại Hà Nội. Trước đó, công an Phường Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội) phát đi thông báo tìm kiếm cháu Hải do mất tích từ 23/5

