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Tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ

Chủ Nhật, 15:48, 30/08/2026
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VOV.VN - Đội K76 (Bộ CHQS thành phố Đồng Nai) vừa tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, đồng thời kêu gọi các cựu chiến binh cung cấp thêm thông tin để mở rộng quy tập.

Ngày 30/8, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại một lô cao su thuộc khu vực sân bay Lộc Ninh cũ (thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ - nay là xã Lộc Ninh, TP. Đồng Nai).

tim thay them 2 hai cot liet si tai khu vuc san bay loc ninh cu hinh anh 1
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại lô cao su ngay sân bay Lộc Ninh cũ 

Sân bay Lộc Ninh là căn cứ quân sự chiến lược do Mỹ và chính quyền Ngụy xây dựng từ năm 1965. Trong các trận đánh ác liệt (đặc biệt là giai đoạn từ năm 1967), nhiều chiến sĩ thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 7 đã anh dũng hy sinh tại đây.

Trước đó, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 105 hài cốt liệt sĩ qua nhiều đợt cất bốc tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ.

Mới đây, từ nguồn tin của nhân dân và cựu chiến binh, Đội K76 cũng đã cất bốc được 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà dân ở ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn (gần Bệnh viện Lộc Ninh cũ).

tim thay them 2 hai cot liet si tai khu vuc san bay loc ninh cu hinh anh 2
Lực lượng Đội K76 đang làm nhiệm vụ cất bốc hài cốt liệt sĩ 

Bệnh viện do thực dân Pháp chủ trương xây dựng từ năm 1936 để phục vụ việc khám chữa bệnh cho các chủ đồn điền và phu cao su. Năm 1972, huyện Lộc Ninh giải phóng, Bệnh viện Lộc Ninh hoạt động theo mô hình bệnh viện quân - dân y kết hợp.

Trong chiến tranh biên giới Tây Nam (1977-1979), Bệnh viện Lộc Ninh đã kịp thời cứu chữa cho thương binh, bệnh binh và kiều bào từ Campuchia về lánh nạn diệt chủng Pol Pot.

Hiện Đội K76 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực thuộc huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cũ.

Đơn vị rất mong nhận được thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và bà con nhân dân để sớm tìm thấy, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Quy tập hài cốt liệt sĩ 

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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