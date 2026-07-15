Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tóm tắt

VOV.VN - Liên quan công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện, cất bốc thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật.

