Tìm thấy thi thể bé gái bị đuối nước trên sông Ngàn Trươi ở Hà Tĩnh

Tóm tắt

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 10 tuổi bị mất tích do đuối nước trên sông Ngàn Trươi, đoạn qua xã Vũ Quang (Hà Tĩnh).