Tìm thấy thi thể cảnh sát giao thông trên sông Soài Rạp

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 7/7, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy gồm trung tá P.S.B cùng hai cán bộ, chiến sĩ điều khiển ca nô thực hiện công tác tuần tra trên sông Soài Rạp.

Lực lượng chức năng lặn tìm thi thể chiến sĩ CSGT trên sông Soài Rạp. Ảnh: CACC

Khi đi đến khu vực gần cảng quốc tế Long An thì chiếc ca nô này va chạm với tàu chở dầu Hải Nam 61 (quốc tịch Việt Nam), đi từ cảng xăng dầu ở Nhà Bè đến trạm hoa tiêu Soài Rạp.

Sự cố khiến ca nô lật làm 3 cán bộ rơi xuống sông. Tuy nhiên, chỉ có 2 chiến sĩ được cứu về bờ an toàn còn trung tá B mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 24 phương tiện chuyên dụng cùng 24 tàu cá ngư dân, chia thành 6 khu vực để tìm kiếm.

Các tàu thuyền qua khu vực được yêu cầu giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM và phối hợp hỗ trợ.

Đồng thời, Cảng vụ ra thông báo đề nghị phối hợp điều động phương tiện, lực lượng đến Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ... để tổ chức tìm kiếm cứu nạn; điều tiết phân luồng.

Trong đêm 7/7, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường gồm 24 phương tiện của lực lượng chuyên ngành và 24 phương tiện dân sinh đánh bắt thủy sản được huy động, chia thành 6 khu vực để tìm kiếm. Đến chiều ngày 8/7, lực lượng đã tìm thấy thi thể Trung tá P.S.B ở khu vực gần sông Vàm Sát, xã An Thới Đông (huyện Cần Giờ cũ), cách hiện trường lật ca nô khoảng 500m về phía thượng lưu.

Lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.