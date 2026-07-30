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VOV.VN - Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La, Công an các xã Bắc Yên, Tạ Khoa (Sơn La) và các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại vị trí cách nơi bị nạn khoảng 35km về phía hạ lưu sông Đà.
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Tìm thấy thi thể người đàn ông trượt chân rơi xuống sông ở Sơn La
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2026-07/tiktok_tim-thay-thi-the-nguoi-dan-ong-truot-chan-roi-xuong-song-o-son-la.m3u8
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