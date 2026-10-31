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Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích tại núi Quèn Trác, Phú Thọ

Thứ Bảy, 20:49, 31/10/2026
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VOV.VN - Sau nhiều giờ tìm kiếm tại núi Quèn Trác, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Bùi Thị Y (xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ), người mất tích khi lên núi bắt ốc từ chiều 29/10.

Huy động chó nghiệp vụ, hàng chục cán bộ tìm kiếm

Đến 15h30 ngày 31/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Yên Thủy, chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể bà Bùi Thị Y (trú tại thôn Tiền Phong, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ) tại khu vực núi Quèn Trác, thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương.

tim thay thi the nguoi phu nu mat tich tai nui quen trac, phu tho hinh anh 1
Huy động chó nghiệp vụ, hàng chục cán bộ tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 17h ngày 29/10, bà Y lên núi Quèn Trác để bắt ốc. Đến khoảng 7h ngày 30/10, gia đình không thấy bà trở về nên tổ chức tìm kiếm tại khu vực xung quanh nhưng không có kết quả.

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Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Bùi Thị Y (xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ), người mất tích khi lên núi bắt ốc từ chiều 29/10.

Đến 7h30 ngày 31/10, gia đình bà Y trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin từ Công an xã Yên Thủy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Địa hình hiểm trở gây khó khăn cho công tác tìm kiếm

Phục vụ công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng huy động 2 xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng, chó nghiệp vụ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Lạc Thủy, Lạc Sơn và Lương Sơn.

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Sau nhiều giờ triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm, đến 15h30 ngày 31/10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Bùi Thị Y tại vị trí cách chân núi Quèn Trác khoảng 2,5 km đường bộ.

Các lực lượng phối hợp với Công an xã Yên Thủy, chính quyền địa phương và người dân khoanh vùng, phân chia khu vực tìm kiếm, triển khai phương tiện và chó nghiệp vụ rà soát những hướng có khả năng nạn nhân đã di chuyển qua.

Tuy nhiên, địa hình núi Quèn Trác phức tạp, hiểm trở, nhiều vị trí khó tiếp cận khiến công tác tìm kiếm gặp không ít trở ngại.

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Nguyên nhân vụ việc chưa được đề cập trong nguồn tin ban đầu.

Sau nhiều giờ triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm, đến 15h30 ngày 31/10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Bùi Thị Y tại vị trí cách chân núi Quèn Trác khoảng 2,5 km đường bộ.

Hiện thông tin về nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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