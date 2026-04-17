An Giang khen thưởng 29 tập thể, 46 cá nhân tham gia bảo vệ rừng năm 2025

Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 47-CT/TW, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến rõ rệt. Công tác PCCC và CNCH gắn với bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra an toàn tại các cơ sở trọng điểm, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Nhờ đó, tình hình cháy, nổ và cháy rừng được kiềm chế, giảm sâu với 23 vụ cháy và 59 vụ cháy rừng so với trước.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác PCCC và CNCH, bảo vệ rừng năm 2025

Giai đoạn 2015-2025, toàn tỉnh xảy ra 527 vụ cháy, làm 29 người chết, 31 người bị thương, thiệt hại tài sản ước hơn 310 tỷ đồng và 857,351 ha rừng. So với giai đoạn 2005-2015, số vụ cháy giảm 497 vụ, số người chết giảm 7 người, số người bị thương giảm 66 người; diện tích rừng thiệt hại giảm 234,739 ha, dù giá trị thiệt hại tài sản tăng hơn 45 tỷ đồng.

Nhằm ghi nhận đóng góp trong công tác PCCC và CNCH, bảo vệ rừng năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng 29 tập thể và 46 cá nhân tiêu biểu. Việc khen thưởng góp phần lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ngày càng thiết thực, bền vững.