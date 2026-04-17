An Giang khen thưởng 29 tập thể, 46 cá nhân tham gia bảo vệ rừng năm 2025

Thứ Sáu, 17:08, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW, công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ tại An Giang chuyển biến tích cực, số vụ cháy giảm rõ rệt. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 29 tập thể và 46 cá nhân có thành tích trong bảo vệ rừng năm 2025.

Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 47-CT/TW, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến rõ rệt. Công tác PCCC và CNCH gắn với bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra an toàn tại các cơ sở trọng điểm, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Nhờ đó, tình hình cháy, nổ và cháy rừng được kiềm chế, giảm sâu với 23 vụ cháy và 59 vụ cháy rừng so với trước.

an giang khen thuong 29 tap the, 46 ca nhan tham gia bao ve rung nam 2025 hinh anh 1
Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác PCCC và CNCH, bảo vệ rừng năm 2025

Giai đoạn 2015-2025, toàn tỉnh xảy ra 527 vụ cháy, làm 29 người chết, 31 người bị thương, thiệt hại tài sản ước hơn 310 tỷ đồng và 857,351 ha rừng. So với giai đoạn 2005-2015, số vụ cháy giảm 497 vụ, số người chết giảm 7 người, số người bị thương giảm 66 người; diện tích rừng thiệt hại giảm 234,739 ha, dù giá trị thiệt hại tài sản tăng hơn 45 tỷ đồng.

an giang khen thuong 29 tap the, 46 ca nhan tham gia bao ve rung nam 2025 hinh anh 2

Nhằm ghi nhận đóng góp trong công tác PCCC và CNCH, bảo vệ rừng năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng 29 tập thể và 46 cá nhân tiêu biểu. Việc khen thưởng góp phần lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ngày càng thiết thực, bền vững.

img_5253_20260316104731.jpg

Giữ rừng, giữ đa dạng sinh học Chư Mom Ray

VOV.VN - Từ người dân ở các tổ bảo vệ rừng cộng đồng đến lực lượng bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, tất cả cùng nỗ lực giữ rừng, giữ nguồn sinh kế và gìn giữ kho tàng đa dạng sinh học quý hiếm của đại ngàn.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Hiệu quả từ giao khoán, bảo vệ rừng ở Bình Định
VOV.VN - Thời gian qua, công tác giao khoán, bảo vệ rừng ở tỉnh Bình Định đã phát huy hiệu quả và mang lại thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2024, tỉnh này phấn đấu nâng tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 57,7%, công tác giao khoán, bảo vệ rừng là một trong những nhiệm vụ quan trọng bảo vệ các cánh rừng ở miền núi Bình Định.

VOV.VN - Thời gian qua, công tác giao khoán, bảo vệ rừng ở tỉnh Bình Định đã phát huy hiệu quả và mang lại thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2024, tỉnh này phấn đấu nâng tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 57,7%, công tác giao khoán, bảo vệ rừng là một trong những nhiệm vụ quan trọng bảo vệ các cánh rừng ở miền núi Bình Định.

Giao khoán bảo vệ rừng, người dân hưởng lợi kép
VOV.VN - Hiện nay việc giao khoán bảo vệ rừng đối với các tổ chức, cộng đồng các thôn bản đang mang lại lợi ích kép ở tỉnh biên giới Điện Biên. Không chỉ tạo sinh kế, việc giao khoán này còn khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường thêm lực lượng giúp hạn chế cháy rừng.

VOV.VN - Hiện nay việc giao khoán bảo vệ rừng đối với các tổ chức, cộng đồng các thôn bản đang mang lại lợi ích kép ở tỉnh biên giới Điện Biên. Không chỉ tạo sinh kế, việc giao khoán này còn khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường thêm lực lượng giúp hạn chế cháy rừng.

Đà Nẵng, tăng cường công tác bảo vệ rừng trong mùa khai thác ươi
VOV.VN - Những cánh rừng phía tây của thành phố Đà Nẵng đang vào mùa ươi sai quả. Vì giá trị kinh tế cao nên không ít người vào rừng để nhặt ươi. Lực lượng Quản lý bảo vệ rừng và kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác bảo vệ, ngăn ngừa tình trạng chặt phá cây ươi để lấy hạt.

VOV.VN - Những cánh rừng phía tây của thành phố Đà Nẵng đang vào mùa ươi sai quả. Vì giá trị kinh tế cao nên không ít người vào rừng để nhặt ươi. Lực lượng Quản lý bảo vệ rừng và kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác bảo vệ, ngăn ngừa tình trạng chặt phá cây ươi để lấy hạt.

