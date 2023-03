Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề Văn Môn

Đối với Đề án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề tại xã Văn Môn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị huyện Yên Phong và chủ đầu tư phối hợp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Cụm công nghiệp làng nghề, khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn làng nghề xã Văn Môn. Đồng thời, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

“Về lâu dài, địa phương cần có lộ trình chuyển đổi, tiến tới xóa bỏ những làng nghề gây ô nhiễm môi trường, vì sức khỏe, cuộc sống người dân… hướng đến sự phát triển mới, xanh hơn, sạch hơn, bền vững hơn”- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Một khu vực người dân đổ trộm sỉ thải tại làng Mẫn Xá (xã Văn Môn, huyện Yên Phong).

Về tiến độ thực hiện Đề án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề tại xã Văn Môn, giai đoạn 2022-2026: Huyện Yên Phong chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xây dựng phương án, quy trình, đơn giá…nhằm xử lý chất thải rắn tồn đọng tại làng nghề Mẫn Xá. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn làng nghề xã Văn Môn 3,8 ha.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do nhiều người dân không nhận tiền đền bù (hiện nay mới có 31/78 hộ nhận tiền đền bù đạt khoảng 39,3%).

Do vậy chưa thể trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công trong năm 2022, hiện tỷ lệ các cơ sở cô đúc nhôm di dời ra khỏi khu vực dân cư chiếm tỷ lệ rất thấp 12,8% (38/297 hộ), nguyên nhân là do kinh phí thuê mặt bằng tại dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn cao hơn so với khu vực...

Tình trạng đổ trộm chất thải công nghiệp nguy hại diễn ra công khai qua nhiều năm tại xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh).

Hiện xã Văn Môn (Yên Phong) và các làng nghề truyền thống như tái chế nhôm Mẫn Xá, làng thu gom phế liệu Quan Độ và cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du) là 2 điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại Bắc Ninh nhiều năm qua.

Đường dân sinh tại xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) luôn trong tình trạng khói bụi, mịt mù bởi những xưởng tái chế nhôm thủ công nghiệp hoạt động "không kể ngày đêm".

Từ năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng triển khai “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường” với chủ đề: Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch. Đến nay, tuy đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, Cụm công nghiệp chưa được cải thiện nhiều, việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở về môi trường vẫn còn hạn chế./.