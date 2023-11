Cây đổ đè trúng nhóm người trú mưa khiến 3 người tử vong

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các nạn nhân được xác định là ông G. S. C, 46 tuổi; các anh V. T. M, 29 tuổi và M. T. M, 19 tuổi, cùng trú huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Theo vị lãnh đạo UBND huyện Krông Bông, sáng 14/11, khoảng 10 người dân ở xã Cư Pui (huyện Krông Bông) vào rừng ở xã Yang Mao để tìm lan rừng và hái nấm. Đến trưa (15/11), do ảnh hưởng của bão, trời xuất hiện mưa to, gió lớn, nhóm người trên tìm đến một gốc cây cổ thụ trú mưa thì bất ngờ bị cây đổ đè trúng. Ngoài 3 nạn nhân tử vong, thì còn nhiều người khác bị thương. Nhóm người gặp nạn đều là bà con thân thích. Ngay sau vụ việc xảy ra, những người may không bị thương đã chạy về báo cho người thân và chính quyền địa phương đến hiện trường ứng cứu.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc đau lòng khiến 3 người tử vong.

Theo ông Ma Seo Nhà, Trưởng thôn Ea Ba, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, vị trí xảy ra vụ việc do Công ty Công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý. Mấy ngày qua, do mưa lớn kéo dài nên đường đi lại vào khu vực này rất khó khăn. Từ điểm tập kết xe máy, đến khu vực xảy ra vụ việc phải đi bộ đường rừng mất khoảng hơn 3 tiếng. Hiện gia đình cùng người dân đã đưa được thi thể ba nạn nhân tử vong về lo hậu sự; còn những người bị thương được đưa tới cơ sở y tế thăm khám và điều trị vết thương.

Người thân và lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực gặp nạn về nhà lo hậu sự.

Cơn quan chức năng chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc; đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.