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Cháy lớn tại bãi xe cũ ở TP.HCM, nhiều xe máy bị thiêu rụi

Thứ Ba, 07:52, 04/08/2026
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VOV.VN - Tiếng nổ lớn vang lên trong đêm 3/8, kèm ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi nhiều chiếc xe máy tại một bãi xe cũ ở phường Dĩ An, TP.HCM. Dù người dân nỗ lực dập lửa ban đầu nhưng đành tháo chạy vì ngọn lửa bùng phát quá nhanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 tối 3/8, ngọn lửa xuất phát từ khu vực tập kết xe của cửa hàng xe máy Phương Nam, trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An, TP.HCM.

chay lon tai bai xe cu o tp.hcm, nhieu xe may bi thieu rui hinh anh 1
Ngọn lửa bùng phát dữ dội (ảnh: MXH)

Mặc dù người dân xung quanh đã lập tức dùng bình chữa cháy cầm tay và nước để dập lửa, nhưng ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng lên dữ dội.

Theo người dân, lúc đầu cháy nhỏ nên mọi người còn cố dập, nhưng sau đó lửa bùng lên kèm tiếng nổ nên phải chạy ra xa.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiếp cứu. Chỉ sau khoảng 15 phút nỗ lực dập lửa, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

chay lon tai bai xe cu o tp.hcm, nhieu xe may bi thieu rui hinh anh 2
Người dân dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành (ảnh: MXH)

Rất may mắn vụ họa hoản không có thương vong về người nhưng nhiều xe máy trong bãi xe bị thiêu rụ hoàn toàn. Ước tính khoảng 50 chiếc.

Hiện, nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, tuyến đường Nguyễn Tri Phương là nơi tập trung khá nhiều cơ sở kinh doanh, mua bán xe máy đã qua sử dụng. Bãi tập kết xảy ra hỏa hoạn mới hoạt động được vài tháng.

Video cháy bãi tập kết xe máy cũ ở phường Dĩ An
Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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