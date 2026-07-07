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Cuộc chuyển giao đầy cảm xúc giữa hai thế hệ ngựa kỵ binh

Thứ Ba, 16:54, 07/07/2026
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VOV.VN - Không chỉ có cán bộ chiến sĩ luân chuyển nhiệm vụ, những chú ngựa cũng có "hành trình công tác" của riêng mình. Ngày 5/7, tại sân bay Nội Bài đã diễn ra cuộc chuyển giao đặc biệt của những chú ngựa kỵ binh.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vừa tổ chức tiếp nhận đàn ngựa mới và trao tặng những chú ngựa đã được huấn luyện nhiều năm trong Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh cho Mông Cổ.

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Có mặt tại sự kiện có bà Ganbaatar Hulan - Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam, Đại tá Trần Đình Đức - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, ông Nguyễn Việt Sơn - Phó Tổng Giám đốc ROX Group và đại diện ngân hàng MSB

Sự kiện đánh dấu đợt chuyển giao đặc biệt giữa hai thế hệ ngựa kỵ binh, đồng thời tiếp nối biểu tượng hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Hơn sáu năm làm nhiệm vụ quốc tế của thế hệ ngựa Mông Cổ đầu tiên

Năm 2020, đàn ngựa Mông Cổ đầu tiên gồm 105 con do Chính phủ Mông Cổ trao tặng đã đặt chân đến Việt Nam, phục vụ trong Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh. Trong suốt 6 năm, các chú ngựa đã được nuôi dưỡng, thuần hóa, huấn luyện và tham gia vào các nhiệm vụ của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh như tuần tra, kiểm soát an ninh tại các địa hình phức tạp, cứu nạn, và một phần không thể thiếu là thực hiện các nghi thức quốc gia.

Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với khí hậu nhiệt đới, khẩu phần ăn và môi trường hoàn toàn mới, các chú ngựa dần thích nghi dưới sự chăm sóc tận tình của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và bác sĩ thú y.

Những chú ngựa vốn quen với thảo nguyên mênh mông đã từng bước làm quen với các hiệu lệnh, kỷ luật, các bài tập huấn luyện và các tình huống phức tạp để trở thành lực lượng hỗ trợ hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

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Phía sau mỗi màn diễu hành uy nghiêm là hàng nghìn giờ huấn luyện và sự gắn bó đặc biệt giữa người chiến sĩ với “người bạn bốn vó” (Ảnh: Chinhphu.vn)

Hình ảnh những chiến sĩ kỵ binh xuất hiện tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác của Bộ Công an đã đưa hình ảnh Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh trở nên quen thuộc với người dân cả nước.

Nhân Ngày Ngựa Thế giới (11/7), 20 chú ngựa trong đoàn ngựa đã được tặng cho Mông Cổ để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ở quê nhà. Số ngựa còn lại sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mới cùng các “tân binh”.  

Giữa không khí khẩn trương của công tác tiếp nhận đàn ngựa mới, vẫn có những khoảnh khắc lắng lại. Những cái vuốt ve cuối cùng, ánh mắt lưu luyến khiến cuộc chuyển giao trở nên đầy cảm xúc.

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Chú ngựa tên Red và Trung úy Nguyễn Phi Hải, Đội 3, Đoàn CSCĐ Kỵ binh bịn rịn bên nhau trước giờ chia tay

Với cán bộ, chiến sĩ kỵ binh Cảnh sát cơ động, mỗi chú ngựa là một người bạn cùng tập luyện mỗi ngày, cùng vượt qua những thử thách trên thao trường và đồng hành trong những nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy, cuộc chia tay hôm nay không chỉ là kết thúc một hành trình, mà còn là sự tiếp nối để những "chiến sĩ đặc biệt" khác tiếp tục viết nên những câu chuyện mới.

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Đoàn lãnh đạo Mông Cổ ra sân bay đón các chiến mã do Việt Nam trao tặng

Cùng ngày, tại sân bay quốc tế Chinggis Khaan (Mông Cổ), 20 chiến mã được nước bạn tổ chức chào đón trang trọng với đội tiêu binh danh dự và các nghi lễ truyền thống. Buổi lễ có sự hiện diện của ông  D.Munkh-Erdene, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Tư pháp Mông Cổ; ông A.Uilstuguldur Chánh văn phòng Tổng thống; bà Ch.Narantuya, Cục trưởng Cục điều ước quốc tế và hợp tác Quốc tế; đại diện Tổng cục Cảnh sát.

Về phía Việt Nam có Đại tá Đỗ Tiến Thuỳ, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trưởng đoàn công tác cùng nhiều quan chức cao cấp khác.

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Nghi lễ đón ngựa được tổ chức trang trọng ngay tại sân bay Chinggis Khaan (Mông Cổ)

Đối với quốc gia được ví là “vùng đất của ngựa”, đây là sự kiện vô cùng đặc biệt khi lần đầu tiên họ được đón ngựa do Việt Nam là quốc gia đầu tiên tặng ngựa cho Mông Cổ. Buổi lễ càng thêm ý nghĩa bởi năm nay là năm đầu tiên tổ chức kỷ niệm Ngày Ngựa Thế giới tại Mông Cổ.

Hành trình tiếp nối của những "tân binh"

Song song với việc đón 20 chiến mã, Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ cũng tổ chức một buỗi tiễn đặc biệt dành cho thế hệ ngựa kế tiếp với sự có mặt của ngài Galtulga Gansukh, Cục thực thi các chính sách đặc biệt.

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Lễ chúc phúc cho ngựa theo truyền thống của người Mông Cổ trước giờ lên đường

Sau 5 giờ bay, những chú ngựa đầu tiên trong tổng số 101 con ngựa được nước bạn trao tặng đợt này đều hạ cánh an toàn, khoẻ mạnh tại sân bay quốc tế Nội Bài với sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ chuyên gia. Ngay sau đó, các chú ngựa tiếp tục được xe chuyên dụng đón và di chuyển về cơ sở mới của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh tại tỉnh Ninh Bình. Giống như thế hệ đi trước, mỗi chú ngựa này sẽ dần trở thành một thành viên của lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, trật tự trong các sự kiện lớn của đất nước.

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Những chú ngựa mới vừa trải qua hơn 5 giờ bay từ Ulaanbaatar đến Hà Nội

Việc trao tặng và tiếp nhận những chú ngựa không chỉ mang ý nghĩa bổ sung lực lượng, mà còn là biểu tượng sinh động của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Mông Cổ. Trong văn hóa truyền thống Mông Cổ, việc tặng ngựa là một trong những món quà có ý nghĩa và giá trị nhất, thường chỉ dành cho những người mà họ rất kính trọng, tin tưởng hoặc có mối quan hệ đặc biệt. Vì thế, giá trị của món quà đặc biệt này chính là biểu tượng của sự tin cậy, hợp tác và gắn kết giữa hai quốc gia.

Từ món quà ngoại giao của nước bạn, những chú ngựa đã được chăm sóc, huấn luyện và trở thành một phần của lực lượng cảnh sát Việt Nam. Đồng hành cùng hành trình ý nghĩa này, ROX Group và ngân hàng MSB vinh dự khi góp phần kết nối những giá trị tốt đẹp giữa hai đất nước. Ông Nguyễn Việt Sơn, Phó Tổng Giám đốc ROX Group cho biết Tập đoàn vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng hai thế hệ ngựa kỵ binh trong hành trình này cũng như chung tay lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Kỵ binh Cảnh sát cơ động Việt Nam.

Cuộc chuyển giao giữa hai thế hệ ngựa kỵ binh đang mở ra một hành trình mới. Những bước vó đầu tiên của đàn ngựa mới trên đất Việt sẽ tiếp nối dấu ấn mà đàn ngựa đi trước đã tạo dựng, tiếp tục mang theo tinh thần kỷ luật, lòng trung thành và tình hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ trên mỗi chặng đường thực hiện nhiệm vụ.

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CTV Minh Hương/VOV.VN
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