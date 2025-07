Khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đê bối ở xã Mỹ Thái, Bắc Ninh

Cụ thể, vào hồi 15 giờ ngày 07/7, qua kiểm tra phát hiện cung sạt trượt phía sông dài khoảng 65m, rộng khoảng 6 -10m, cung sạt ăn sâu vào sát mặt đê. Sáng 8/7/2025, cung sạt diễn biến thêm, đã tụt 65m ăn sâu vào giữa mặt đê khoảng 3m, chênh cao từ đỉnh cung sạt đến chân cung sạt khoảng 12-15m.

Kiểm tra phía thượng và hạ lưu cung sạt xuất hiện nhiều vết nứt dọc cách mép mặt đê khoảng 50cm (tổng chiều dài xuất hiện vết nứt khoảng 200m, phía thượng lưu cung sạt 150m, hạ lưu cung sạt 50m). Các vết nứt có dấu hiệu tiếp tục phát triển, nguy cơ sạt lở diện rộng, đe doạ trực tiếp đến an toàn đê.

Toàn cảnh khu vực sạt lở

Đến sáng 8/7, các cung sạt tiếp tục diễn biến thêm cả về chiều dài và chiều rộng, sạt lở đến giữa mặt đê, cung sạt phát triển cả đoạn đê dài khoảng 250m, uy hiếp trực tiếp đến an toàn đê do đó cần khẩn cấp thực hiện ngay các giải pháp để đảm bảo an toàn đê (đê bối cách đê chính Tả Thương - Dương Đức khoảng 300m).

Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra đó là Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kiểm tra, xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp xử lý sự cố nêu trên đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra UBND xã Mỹ Thái trong quá trình xử lý sự cố nêu trên; thường xuyên theo dõi diễn biến, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi hướng dẫn, phối hợp với UBND xã Mỹ Thái trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện xử lý sự cố nêu trên, giao Chủ tịch UBND xã Mỹ Thái khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Hiện trường sự việc

UBND Mỹ Thái triển khai ngay phương án huy động vật tư, nhân lực, phương tiện tại chỗ tổ chức đào bạt phần đất đỉnh cung sạt (sát mặt đê) tạo mái ổn định để hạn chế cung sạt tiếp tục sẽ kéo theo toàn bộ thân đê, mặt đê phần còn lại. Tổ chức ngay phương tiện, vật tư, nhân lực tại chỗ đắp lăn đê về phía đồng.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc triển khai thực hiện xử lý sự cố nêu trên bảo đảm an toàn, ổn định.

Chủ tịch UBND các xã: Tiên Lục, Lạng Giang, Tân Dĩnh có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ vật tư, nhân lực, phương tiện khi có đề nghị của Chủ tịch UBND xã Mỹ Thái.

Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND xã Mỹ Thái trong quá trình tổ chức thực hiện xử lý sự cố sạt lở nêu trên.

Về nguồn kinh phí xử lý (dự kiến) từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác.