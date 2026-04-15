Khánh Hòa thu hồi 4,63ha đất để xây dựng khu tái định cư xã Tân Định (lần 3)

Về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đo đạc, kiểm kê đất đai, nhà của, vật kiến trúc, công trình và cây trái hoa màu...của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Xác định quyền sử dụng đất, vật kiến trúc, công trình và cây trái hoa màu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi thực hiện dự án.

Thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kể từ ngày ban hành thông báo đến khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chi trả xong tiền bồi thường, hỗ trợ và kết thúc việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án nêu trên.

Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 87 Luật Đất đai; Điều 5 và mục IV Phần II Phụ lục 1 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai và khoản 9, Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; đất.

Thông báo có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được sửa chữa, cơi nới, xây dựng công trình, nhà cửa, vật kiến trúc, không được trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm trên phạm vi đất ảnh hưởng bởi dự án. Đề nghị Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Ninh Hòa phối hợp với đại diện Trưởng thôn, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Giao Phòng Văn hóa – Xã hội: Thông báo nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực Dự án Đầu tư xây dựng Khu Tái định cư xã Tân Định trên Đài truyền thanh 3 lần. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã trong suốt thời gian thực hiện Dự án Khu tái định cư Tân Định.

Đối với các trường hợp chưa biết chủ sử dụng đất: trong vùng ảnh hưởng dự án của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi bị ảnh hưởng dự án. Thông báo trên trong các báo hàng ngày của trung ương và cấp tỉnh trong 3 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình của trung ương và cấp tỉnh 3 lần trong 3 ngày liên tiếp.

Giao Trưởng thôn và Mặt trận thôn thực hiện việc niêm yết Thông báo này tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bình Thành.

Sau khi cắm mốc giải phóng mặt bằng của công trình, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Ninh Hòa sẽ thông báo lịch kiểm kê và tiến hành đo đạc, kiểm kê xác định diện tích, khối lượng, chủng loại của đất đai, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi và các loại tài sản khác trên đất.

Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân chuẩn bị các loại giấy tờ liên quan để xác định tính pháp lý về đất, nhà cửa, vật kiến trúc và có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Ninh Hòa kiểm kê và xác nhận số liệu. Các trường hợp vắng mặt phải có giấy ủy quyền (Giấy ủy quyền phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định). Các trường hợp cố tình không hợp tác trong công tác kiểm kê, đo đạc phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đến UBND xã Tân Định: Thôn Phong Áp, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa; Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Ninh Hòa: Số 888 đường Trần Quý Cáp, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.