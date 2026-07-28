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Mời chủ cơ sở nấu ăn bị tố có giòi trong thức ăn lên làm việc

Thứ Ba, 12:13, 28/07/2026
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Chính quyền xã Ea Ktur (Đắk Lắk) đã mời chủ cơ sở nấu ăn Ni Ya lên làm việc để xác minh thông tin clip nghi có giòi bò trong món gà tại tiệc tân gia lan truyền trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng đồng thời kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, làm rõ vụ việc và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Mạng xã hội lan truyền clip cảnh nghi có giòi bò lúc nhúc trong món gà tại một bữa tiệc ở xã Ea Ktur (Đắk Lắk), chính quyền địa phương đã mời chủ cơ sở nấu ăn liên quan lên làm việc, đồng thời cử lực lượng đến kiểm tra.

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Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng thức ăn của tiệc tân gia có giòi - Ảnh: Chụp màn hình

Sáng 28/7, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan chức năng đã mời chủ cơ sở nấu ăn Ni Ya (xã Ea Ktur) đến làm việc để xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nghi có giòi bò trong thức ăn.

Theo ông Y Ngơn, ngay trong sáng cùng ngày, các bộ phận chuyên môn của UBND xã đã đến trực tiếp cơ sở này để kiểm tra, làm việc và xác minh nguồn gốc thực phẩm cũng như nội dung phản ánh trong đoạn clip.

"Chúng tôi đang kiểm tra, xác minh trực tiếp để có thông tin chính xác. Khi có kết quả sẽ thông tin lại cho báo chí", ông Y Ngơn nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Ea Ktur, trong hôm nay địa phương sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định nếu phát hiện có vi phạm.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh món gà đang được hâm nóng trên bếp tại một bàn tiệc. Trong clip xuất hiện nhiều con vật nghi là giòi bò lúc nhúc trong phần thịt gà khi món ăn đang được đun nóng.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ, gây xôn xao dư luận.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một bữa tiệc tân gia ở xã Ea Ktur với khoảng 70 bàn tiệc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh.

Xác minh clip dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại tiệc tân gia
vs1.jpg

Xác minh clip dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại tiệc tân gia

Cơ quan chức năng xã Ea Ktur đang xác minh vụ dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại một bữa tiệc tân gia quy mô 70 bàn, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao. Chủ cơ sở nấu ăn thừa nhận sự việc xảy ra và cho biết đang phối hợp với gia chủ để giải quyết.

Theo Minh Phương/Tuổi trẻ
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Xác minh clip dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại tiệc tân gia
Xác minh clip dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại tiệc tân gia

Cơ quan chức năng xã Ea Ktur đang xác minh vụ dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại một bữa tiệc tân gia quy mô 70 bàn, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao. Chủ cơ sở nấu ăn thừa nhận sự việc xảy ra và cho biết đang phối hợp với gia chủ để giải quyết.

Xác minh clip dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại tiệc tân gia

Xác minh clip dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại tiệc tân gia

Cơ quan chức năng xã Ea Ktur đang xác minh vụ dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại một bữa tiệc tân gia quy mô 70 bàn, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao. Chủ cơ sở nấu ăn thừa nhận sự việc xảy ra và cho biết đang phối hợp với gia chủ để giải quyết.

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