Nhiều địa phương triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

PV Thành Long/VOV- Miền Trung phản ánh, theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần; đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Hàng tuần, đều đặn từ thứ 4 đến thứ 6, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho người dân trên địa bàn quận Sơn Trà cũ.

Quầy tiếp nhận và tư vấn bệnh nhân đến khám

Cụ thể, chiều thứ Tư, Trung tâm khám hô hấp và đo chức năng hô hấp; chiều thứ Năm, khám mắt, đo khúc xạ và chiều thứ Sáu, khám thai, đo tim thai. Người dân tham gia được thăm khám, tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa về tình trạng sức khỏe và hướng dẫn theo dõi, chăm sóc phù hợp.

Chị Lê Thị Lan, người lao động đang làm việc tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng rất bất ngờ khi đi khám tai mũi họng nhưng được nhân viên y tế Sơn Trà “mời” khám mắt miễn phí: “Tôi tới đây để khám tai mũi họng. Khi đến quầy lễ tân thì nhân viên y tế giới thiệu là đang có khám mắt miễn phí. Thấy khám miễn phí tôi đồng ý ngay. Bác sĩ chỉ khám, tư vấn chứ không gợi ý bán kính hay gì. Họ chỉ khám, cho tôi biết mình cận bao nhiêu độ, mình cần thay kính hay không và ra ngoài thay. Phương thức và thủ tục nhanh. Do đi khám không bị mất phí nên tôi thấy thoải mái”.

Người dân đến khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà

Hơn 1 tháng qua, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà triển khai khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí đối với công dân 2 phường An Hải và Sơn Trà. Trung tâm thông báo rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội nên nhiều người biết tin, đến khám. Quy trình để được khám miễn phí tương đối đơn giản, khi người dân đến trung tâm, nhân viên y tế tại quầy tiếp tân sẽ thông báo có chương trình khám miễn phí, người dân đồng ý thì sẽ được phát phiếu và hướng dẫn lên khu vực khám.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó trưởng Khoa khám bệnh, Trung tâm y tế khu vực Sơn Trà khám sức khỏe cho người dân

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó trưởng Khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà cho biết, nhờ việc khám tầm soát này đã phát hiện nhiều người bị bệnh hô hấp nguy hiểm như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), từ đó tư vấn khám chuyên sâu và hướng điều trị phù hợp: “Khám có phí, khám bảo hiểm hay khám miễn phí đều như nhau hết, đều được các bác sĩ khám theo đúng quy trình. Khoa của tôi chuyên về khám hô hấp thì sẽ được bác sĩ có chuyên môn về hô hấp khám rất kỹ và có khám cận lâm sàng, đó là đo chức năng không khí để đánh giá được không khí ở phổi, từ đó đánh giá được sớm bệnh lý về hen, COPD, hai bệnh rất nguy hiểm về đường hô hấp, có thể gây tử vong. Từ ngày khám miễn phí, phòng khám cũng phát hiện nhiều người có bệnh lý về đường hô hấp, COPD”.

Bác sĩ khám mắt miễn phí cho bệnh nhân

Trước đó, Trạm Y tế phường Liên Chiểu cũng triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí cho phụ nữ từ ngày 7/4 đến 23/4/2026, trong đó tập trung sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung và tư vấn sức khỏe sinh sản.

Ngày 24/4, bệnh viện Đà Nẵng cũng tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí dành cho người dân phường Hải Châu. Đối tượng ưu tiên là người cao tuổi, người hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế. Người dân tham gia được khám tổng quát nhiều chuyên khoa như: nội, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, phục hồi chức năng; đồng thời thực hiện các cận lâm sàng như: chụp X-quang phổi, siêu âm bụng tổng quát và tuyến giáp, đo điện tim, kiểm tra đường máu mao mạch. Qua đó, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và định hướng theo dõi sức khỏe lâu dài.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng khám sàng lọc miễn phí bệnh hô hấp cho người dân

Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, vào chiều thứ Sáu hằng tuần, diễn ra hoạt động khám tầm soát bệnh hô hấp miễn phí. Người dân đến khám được chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp nhằm phát hiện sớm các bệnh như hen, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Chương trình ưu tiên người từ 40 tuổi trở lên có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, tiếp xúc khói bụi, hóa chất hoặc người có triệu chứng ho, tức ngực, khó thở. Qua các đợt khám sàng lọc, nhiều trường hợp bệnh lý hô hấp được phát hiện sớm, giúp người dân kịp thời điều trị và hạn chế biến chứng.

Người dân được tầm soát các bệnh lý về hô hấp

Bác sĩ CKII Phạm Văn Tú, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, trước đây bệnh viện từng triển khai khám miễn phí lồng ghép vào các chương trình mục tiêu. Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đơn vị sẽ triển khai rộng rãi hơn và khám chuyên sâu hơn: “Năm nay, theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, chúng tôi tăng cường hơn. Trước đây, tôi lồng ghép những chương trình về tầm soát bệnh lao đưa vào khám miễn phí cho người dân. Chúng tôi sẽ đi đến các địa điểm trong thành phố, vùng có yếu tố nguy cơ cao. Năm nay, sàng lọc những người nguy cơ cao hơn nữa, đó là người cao tuổi, có bệnh nền, người vùng khó khăn sẽ được ưu tiên hơn. Chiều thứ 6 hàng tuần sẽ khám miễn phí cho người dân về lao, hen, các bệnh lý về hô hấp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”.

Lâm Đồng khám sức khỏe miễn phí toàn dân từ năm 2026

PV Khoa Điềm/VOV - Tây Nguyên đưa tin, thực hiện Nghị quyết số 72, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17, ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ gần 3,9 triệu dân ngay trong năm 2026.

Triển khai kế hoạch khám sức khỏe toàn dân giai đoạn 2026- 2030, ngay trong năm 2026 UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho gần 3,9 triệu người dân với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.330 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Chương trình được triển khai thành 2 đợt, trong đó đợt 1 thực hiện trong quý II/2026, khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 1,9 triệu người, tương đương gần một nửa dân số toàn tỉnh; đợt 2 triển khai trong 6 tháng cuối năm, khám sức khoẻ cho toàn bộ người dân còn lại.

Các trạm Y tế xã, phường, đặc khu sẽ tham gia khám sức khoẻ miễn phí cho người dân từ tháng 6/2026

Các nhóm ưu tiên khám sức khoẻ trước gồm trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người dân vùng 3, khu vực biên giới, đặc khu.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng đã phân bổ chỉ tiêu khám sức khỏe cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, các trạm y tế xã phụ trách khám cho hơn 300.000 trẻ dưới 6 tuổi; các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và phòng khám đảm nhận khám cho các nhóm đối tượng còn lại.

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định, việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển nguồn nhân lực địa phương. Lâm Đồng đặt mục tiêu từ năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

Sau khám sức khỏe, toàn bộ thông tin sẽ được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân theo vòng đời.