Nơi nửa thế kỷ lưu giữ nghĩa tình của những thương binh nặng

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Trong những ngày tháng Bảy tri ân, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đón nhiều đoàn công tác, nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân đến thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại đây.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, những ngày này, không khí tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Những cái bắt tay, lời thăm hỏi ân cần, cùng những phần quà nghĩa tình được trao tận tay các thương, bệnh binh không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, mà còn là lời tri ân sâu sắc, sự ơn nghĩa ấm áp đối với những người đã cống hiến một phần xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Phạm Văn Thuyết đã gắn bó gần 50 năm với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành

Chia sẻ với phóng viên, gần 50 năm gắn bó với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, ông Phạm Văn Thuyết (73 tuổi, xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng) vẫn nhớ như in những ngày đầu nhập ngũ và ký ức chiến trường ác liệt.

"Tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau vài tháng huấn luyện, năm 1973 tôi vào chiến trường Bình Định, chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 3 Sao Vàng. Tháng 9/1974, trong một trận địch tập kích tại khu rừng, chúng từ trên đồi bắn phá dữ dội xuống. Tôi bị thương và sau đó được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành", ông Thuyết kể.

Theo ông Thuyết, những ngày đầu về trung tâm, điều kiện sinh hoạt còn rất thiếu thốn. "Khi ấy đất nước còn nhiều khó khăn, mỗi phòng có tới 4 thương binh ở chung, cơ sở vật chất còn sơ sài", ông Thuyết nhớ lại.

Ông Phạm Văn Thuyết bồi hồi kể lại việc bị mảnh đạn găm vào lưng

Sau gần nửa thế kỷ, chứng kiến sự đổi thay của đất nước và của trung tâm, ông Thuyết không giấu được niềm xúc động: "Đến bây giờ đất nước thay đổi hoàn toàn, ngày một phát triển. Điều kiện chăm sóc thương, bệnh binh cũng tốt hơn rất nhiều. Mỗi người đều có một căn hộ riêng, được trang bị đầy đủ vật dụng, đồ dùng sinh hoạt, cuộc sống đầy đủ và thuận tiện hơn trước".

Hiện nay, ba người con của ông Thuyết đều đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định, là niềm động viên lớn để người thương binh năm xưa yên tâm điều dưỡng và tiếp tục sống vui, sống khỏe.

Vừa trải qua đợt chạy thận và lọc máu, sức khỏe còn rất yếu, nhưng ông Lê Đức Luân quê ở xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ vẫn bồi hồi kể lại những năm tháng chiến đấu hào hùng bảo vệ Tổ quốc: “Năm 1971, tôi chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Trong một lần cùng đồng đội ngồi trên xe ô tô, chúng tôi bị bom địch tấn công. Vụ nổ khiến xe bị lật và đè vào cột sống của tôi”.

Sau khi bị thương, ông Luân được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành điều trị, chăm sóc. Đến nay, ông đã gắn bó với nơi này hơn 50 năm.

Vừa trải qua đợt chạy thận và lọc máu, sức khỏe còn rất yếu, ông Lê Đức Luân hiện đang được vợ chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành do không thể di chuyển

Chứng kiến sự đổi thay của đất nước qua từng giai đoạn, ông Lê Đức Luân xúc động cho biết cuộc sống của các thương, bệnh binh ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm tốt hơn.

“Tôi từng làm Chủ tịch Hội đồng thương binh tại Trung tâm, thường xuyên tìm hiểu các chính sách để xem khi triển khai thực hiện có đúng, có đầy đủ quyền lợi cho anh em thương binh hay không. Dù sức khỏe đã giảm sút nhiều, ký ức về những năm tháng chiến đấu và tinh thần trách nhiệm với đồng đội, với tập thể vẫn luôn hiện hữu trong những người thương binh chúng tôi.”, ông Luân chia sẻ thêm.

Sống thanh thản, vui vẻ và sống tử tế

Ông Dương Đức Quang ở Long Biên, TP Hà Nội chia sẻ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã tình nguyện lên đường nhập ngũ với khát vọng góp sức bảo vệ Tổ quốc.

"Năm đó, tôi xung phong đi bộ đội để chống quân xâm lược. Sau này tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới phía Bắc và bị thương trong trận chiến ở Vị Xuyên ngày 12/7/1984", ông Quang nhớ lại.

Ông Dương Đức Quang cho biết: "Bây giờ tôi không có điều ước gì lớn, chỉ mong được sống thanh thản, vui vẻ và sống tử tế để làm gương cho con cháu".

Sau khi bị thương, ông được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành để điều dưỡng, chăm sóc. Đến nay, ông Quang đã gắn bó với Trung tâm này khoảng 40 năm.

Ở tuổi xế chiều, điều ông Quang mong mỏi không phải là của cải vật chất mà là được sống một cuộc sống bình yên, được vui vẻ, khỏe mạnh bên mọi người xung quanh. "Bây giờ tôi không có điều ước gì lớn, chỉ mong được sống thanh thản, vui vẻ và sống tử tế để làm gương cho con cháu", ông Quang tâm sự.

Cũng theo ông Quang, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đã trở thành mái nhà chung của những người thương binh nặng. "Ở đây giống như một cộng đồng, một gia đình lớn. Anh em thương binh coi các bác sĩ, điều dưỡng như người thân trong nhà. Thời gian trôi qua, tuổi tác của anh em ngày càng cao, mỗi năm lại có người ra đi. Lực lượng thương binh ở trung tâm hầu như không còn sự bổ sung, nên càng thêm trân trọng những ngày tháng còn được sống, được chăm sóc cùng nhau", ông Quang bùi ngùi chia sẻ.

Tận tâm gắn bó với người bệnh

Gần 26 năm gắn bó với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, bác sĩ Phạm Thị Pha là Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Phục hồi chức năng của Trung tâm đã dành trọn tâm huyết cho công việc chăm sóc những thương, bệnh binh nặng. Hiện bác sĩ Pha trực tiếp quản lý, điều hành 32 cán bộ y tế, đồng thời tham gia điều trị, phục hồi chức năng cho các thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật rất cao.

Nhớ lại những ngày đầu nhận công tác, bác sĩ Pha kể khi ấy bà còn rất trẻ, trong khi phần lớn thương, bệnh binh đều là nam giới nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ.

"Ban đầu tôi cũng khá lo lắng không biết mình sẽ phải chăm sóc các bác thương, bệnh binh và xử lý công việc như thế nào cho thật tốt. Nhưng rồi tôi nhận ra không có việc gì quá khó, chỉ cần kiên trì, tận tâm thì sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình", bác sĩ Phạm Thị Pha chia sẻ.

Bác sĩ Phạm Thị Pha, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Phục hồi chức năng, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành

Kỷ niệm khiến bác sĩ Pha nhớ nhất là lần đầu thực hiện các thủ thuật chăm sóc cho thương binh nam, đặc biệt là khi phải đặt ống xông tiểu cho các bác.

"Lúc đầu tôi rất áp lực, nhưng sau khi làm được và nhận được sự tin tưởng của các bác, những lần sau các bác đều chủ động nhờ tôi thực hiện. Đó là niềm động viên rất lớn đối với người làm nghề", bác sĩ Pha xúc động kể.

Theo bác sĩ Pha, phần lớn thương, bệnh binh tại Trung tâm đều bị tổn thương cột sống với tỷ lệ thương tật từ 81-91%, nhiều người bị liệt hoàn toàn. Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, trái gió trở trời, những vết thương cũ lại tái phát, khiến các bác phải chịu những cơn đau kéo dài nhiều ngày.

"Chúng tôi vẫn ví các bác là 'đài dự báo thời tiết'. Chỉ cần thời tiết sắp thay đổi là cơ thể các bác đã cảm nhận được trước. Có người đau buốt đến mức phải liên tục di chuyển xe lăn quanh khuôn viên hoặc ngâm mình trong bể nước lạnh để giảm cảm giác bỏng rát do tổn thương thần kinh", bác sĩ Pha cho biết.

Điều dưỡng chăm sóc sức khoẻ, tiêm thuốc cho thương, bệnh binh Lê Ngọc Quang

Ông Lê Ngọc Quang tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia kể lại, do tổn thương cột sống nghiêm trọng nên việc sinh hoạt hàng ngày của ông gặp rất nhiều khó khăn.

Để giúp các thương, bệnh binh vượt qua những cơn đau kéo dài, Trung tâm ưu tiên áp dụng các phương pháp phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và giảm đau không dùng thuốc, hạn chế tối đa việc lạm dụng thuốc giảm đau nhằm tránh nguy cơ lệ thuộc.

Không chỉ điều trị, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của từng người để xây dựng chế độ chăm sóc phù hợp.

Điều khiến bác sĩ Pha xúc động nhất sau gần ba thập kỷ gắn bó với cuộc sống tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành là mối quan hệ giữa cán bộ y tế và các thương, bệnh binh đã vượt lên trên trách nhiệm nghề nghiệp, trở thành tình cảm của những người thân trong gia đình.

"Có một bác sống một mình, không có vợ con. Năm nào cũng vậy, cứ khoảng 25 tháng Chạp lại gọi tôi lên nhờ đi mua mâm ngũ quả, sắm sửa đồ lễ Tết giúp. Với chúng tôi, đó không còn đơn thuần là công việc mà đã trở thành tình thân. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó với nơi này", bác sĩ Phạm Thị Pha xúc động kể.

Sau 60 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành hiện là cơ sở quản lý, chăm sóc và điều trị thương binh, bệnh binh tập trung có số lượng lớn nhất, đồng thời có cơ cấu thương tật nặng và phức tạp nhất cả nước. Hiện trung tâm đang quản lý, chăm sóc và thực hiện chế độ, chính sách đối với 83 thương binh, bệnh binh hạng 1/4, có tỷ lệ thương tật từ 81% đến 100%, đến từ 13 tỉnh, thành phố. Trong đó có 51 người bị thương trong kháng chiến chống Mỹ, 32 người bị thương khi bảo vệ, xây dựng đất nước, 5 nữ thương binh, 35 người nhiễm chất độc da cam, 2 người từng bị địch bắt, tra tấn, tù đày, cùng một số thương binh là đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Pa Cô...