Quảng Ngãi xây dựng 6 trụ sở công an các xã biên giới

Thứ Sáu, 17:32, 29/05/2026
VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Công an phê duyệt đầu tư xây dựng mới 6 trụ sở công an các xã biên giới, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Trong đó, trụ sở Công an xã Ia Đal vừa khởi công xây dựng với quy mô hiện đại, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới và an ninh quốc gia trên địa bàn

Địa bàn các xã biên giới của tỉnh Quảng Ngãi có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh nên việc đầu tư xây dựng trụ sở công an xã có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Trong số 9 xã biên giới của tỉnh Quảng Ngãi, có 6 xã được đầu tư xây dựng mới trụ sở công an. 3 xã còn lại sẽ sử dụng lại trụ sở công an cấp huyện trước đây vẫn đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 29/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình trụ sở Công an xã Ia Đal. Công trình có tổng mức đầu tư 54 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 1,2ha.

Lãnh đạo công an tỉnh; chính quyền địa phương và nhà thầu

Theo thiết kế được phê duyệt, công trình gồm nhà làm việc 4 tầng, nhà ăn 2 tầng, gara xe, sân bãi cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Thời gian thi công dự kiến 200 ngày đêm, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026.

Khẩn trương thi công xây dựng công trình trụ sở công an xã

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc đầu tư cơ sở vật chất, nơi làm việc chính quy, hiện đại cho công an cơ sở là yêu cầu cần thiết để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới: “Việc xây dựng trụ sở công an các xã biên giới thể hiện ý nghĩa hết sức quan trọng để cùng với các lực lượng quân đội, biên phòng, bảo đảm tình hình an ninh biên giới, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh. Mong rằng trong thời gian sắp tới, lãnh đạo các sở, các cơ quan ban ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đóng chân trên địa bàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ cho lực lượng công an tỉnh".

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung 
Tag: VOV Công an xã Ia Đal Quảng Ngãi trụ sở Công an xã biên giới
Hải Phòng lên phương án xử lý gần 680 trụ sở công dôi dư sau sáp nhập
Công an Hà Nội thông tin chính thức về chuyển đổi trụ sở công an quận, huyện, thị xã

VOV.VN - Ngày 5/3, Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin về việc chuyển đổi chức năng của trụ sở công an quận, huyện, thị xã phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng tinh giản bộ máy.

