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Sôi nổi hội thao phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Sơn La

Thứ Tư, 18:27, 23/09/2026
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VOV.VN - Tại Quảng trường Tây Bắc hôm nay 23/9, diễn ra Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở; lực lượng dân phòng và “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Sơn La năm 2026.

 

Tại Hội thao, gần 600 vận động viên đến từ 23 đoàn thuộc các xã, phường trong tỉnh đã tham gia tranh tài ở 4 môn thi: Thể thao chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan; thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy; trả lời câu hỏi về kiến thức PCCC và CNCH; thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

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 Hội thao năm nay có sự tham gia của 75 xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La

Trên đường chạy, các vận động viên là thành viên tổ liên gia, lực lượng dân phòng phối hợp nhịp nhàng: người dập lửa, người tiếp cận nạn nhân, người sơ cấp cứu và nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những thao tác tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự bình tĩnh, chính xác và phối hợp ăn ý. Những tình huống giả định được xử lý khẩn trương, dứt khoát, tạo nên không khí thi đua sôi nổi. Đây cũng là dịp để các lực lượng tại cơ sở rèn luyện kỹ năng, khả năng phối hợp, phản ứng nhanh khi có sự cố cháy xảy ra. Anh Lê Quang Minh, đoàn phường Vân Sơn, chia sẻ:

“Qua Hội thao này, tôi nhận thấy rất ý nghĩa và rất thiết thực trong đời sống của nhân dân ở khu dân cư. Về địa phương, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền cho bà con nhân dân khu phố để nâng cao tinh thần, trách nhiệm phóng cháy, chữa cháy ở địa phương, cũng như cơ sở.” – Anh Lê Quang Minh nói.

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Tại Hội thao, các đoàn tham gia tranh tài ở 4 môn thi.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Sơn La cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 20 vụ cháy, làm 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đợt mưa lũ, sạt lở đất xảy ra trong mùa mưa lũ năm nay cũng đã làm 6 người chết và mất tích, 5 người bị thương; thiệt hại ước tính trên 500 tỷ đồng, tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.

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Các thành viên tổ liên gia, lực lượng dân phòng phối hợp nhịp nhàng, người dập lửa, người tiếp cận nạn nhân...

Việc tổ chức Hội thao có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá, củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phối hợp xử lý tình huống của lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong tổ chức, củng cố, duy trì hoạt động của các lực lượng và các mô hình tự quản về PCCC, bảo đảm thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH vững chắc ngay từ cơ sở:

“Ban chỉ đạo của tỉnh rất mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân và nhân dân thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong PCCC&CHCN; tăng cường ở cơ sở, trách nhiệm gần dân, sát dân. Thứ hai nữa là củng cố “4 tại chỗ”, từ lực lượng, phương tiện, thiết bị... hi vọng là sẽ thực hiện tốt công tác PCCC&CHCN trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026 và những năm tiếp theo.” – Ông Nguyễn Thành Công cho biết thêm.

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Các tình huống giả định được xử lý khẩn trương, dứt khoát.

Từ Quảng trường Tây Bắc, những kỹ năng được rèn luyện hôm nay sẽ tiếp tục là hành trang của lực lượng dân phòng ở các xã, bản. Để khi tiếng chuông báo cháy vang lên, họ - những người ở gần nhất sẽ là lực lượng tiếp cận, ứng cứu đầu tiên, góp phần hạn chế thấp nhất các thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

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Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đoàn đạt thành tích cao.

Kết thúc Hội thao, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho đoàn vận động viên đoạt giải nhất toàn đoàn. Ban tổ chức trao cờ giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đoàn có thành tích cao; đồng thời, trao các Nhất, giải Nhì, Ba cho các nội dung thi. Công an tỉnh tặng giấy khen cho các đoàn đoạt giải Nhì, Ba toàn đoàn và Nhất các nội dung thi./.

Trấn Long/VOV Tây Bắc
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