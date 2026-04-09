Thi đua yêu nước ở TP.HCM gắn trực tiếp với chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, năm 2025 là cột mốc lịch sử khi TP.HCM sáp nhập với Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương, đồng thời thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Với tiềm lực về dân số hơn 14 triệu người, diện tích hơn 6.700 km², năm 2026- năm khởi đầu giai đoạn 2026-2030, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Đây không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, để đạt mục tiêu này, chính quyền các cấp được yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, tổ chức phong trào thi đua theo nguyên tắc rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ kết quả.

Hiệu quả cuối cùng sẽ được đo bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và chất lượng đời sống của người dân.

Thành phố cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá, trong đó yêu cầu từng ngành, địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, có cơ chế theo dõi, đánh giá định kỳ, bảo đảm thi đua mang lại giá trị thực cho nền kinh tế.

Cùng với đó là đẩy mạnh đầu tư công để dẫn dắt đầu tư xã hội, khơi thông các nguồn lực về đất đai, tài chính và khoa học công nghệ, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch sang kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức, tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dịp này, TP.HCM cũng trao tặng 86 huân chương, 7 cờ thi đua Chính phủ và 18 cờ thi đua thành phố cho các các nhân, đơn vị trong thành phố.

Đơn vị nhận huân chương độc lập hạng Nhất

Bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhận huân chương độc lập hạng Ba

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) bày tỏ niềm vinh dự khi nhà trường là một trong các đơn vị được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đây là động lực để tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng dạy và học.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn nhận cờ thi đua của Chính phủ

Theo bà Chi, thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào “dạy tốt - học tốt” theo hướng thực chất, gắn với xây dựng “trường học hạnh phúc. Song song đó, trường chú trọng bồi dưỡng năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và tin học cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.

"Chúng tôi nhận thức rõ đội ngũ nhà giáo là yếu tố then chốt quyết định thành công, bảo đảm chất lượng giáo dục thực chất, đem lại môi trường giáo dục gắn với chuyển đổi số, nhưng cũng phải an toàn và có chiến lược", bà Chi nói.