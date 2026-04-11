Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt làm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp

Đại hội đã suy tôn 21 vị Hòa thượng, Thượng tọa vào Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ I (2026 – 2031); suy cử Ban Trị sự gồm 105 vị, trong đó có 35 Ủy viên Thường trực, 60 Ủy viên và 10 Ủy viên dự khuyết. Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Tăng sự.

Các Tăng, Ni, Giáo phẩm trong Giáo Hội PGVN tinh Đồng Tháp hân hoan về dự Đại hội

Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp luôn giữ vai trò cầu nối đoàn kết giữa Giáo hội với chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; tăng cường đoàn kết giữa các tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Giáo hội; góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “Tốt đời – Đẹp đạo”, đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt (giữa) làm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo VN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2030

Nhiều chùa, tự viện trên địa bàn đã quyên góp, vận động vật chất ủng hộ đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn; xây dựng nhà tình thương, cầu giao thông… với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 21 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 23 cá nhân thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng 5 tỷ đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội của địa phương.