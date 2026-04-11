Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt làm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp

Thứ Bảy, 10:34, 11/04/2026
VOV.VN - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đại hội quy tụ gần 600 đại biểu là tăng ni, Phật tử và các chư tôn đức giáo phẩm trong tỉnh về tham dự. Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh là Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt.

Đại hội đã suy tôn 21 vị Hòa thượng, Thượng tọa vào Ban Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ I (2026 – 2031); suy cử Ban Trị sự gồm 105 vị, trong đó có 35 Ủy viên Thường trực, 60 Ủy viên và 10 Ủy viên dự khuyết. Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Tăng sự.

Các Tăng, Ni, Giáo phẩm trong Giáo Hội PGVN tinh Đồng Tháp hân hoan về dự Đại hội

Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp luôn giữ vai trò cầu nối đoàn kết giữa Giáo hội với chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; tăng cường đoàn kết giữa các tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Giáo hội; góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “Tốt đời – Đẹp đạo”, đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt (giữa) làm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo VN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2030

Nhiều chùa, tự viện trên địa bàn đã quyên góp, vận động vật chất ủng hộ đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn; xây dựng nhà tình thương, cầu giao thông… với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 21 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 23 cá nhân thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng 5 tỷ đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội của địa phương.

Chu Trinh-VOV/ĐBSCL
Mùng 1 Tết, nhiều ngôi chùa ở Đồng Tháp đông nghịt phật tử, du khách

VOV.VN - Theo phong tục của người dân vào ngày mùng 1 Tết cổ truyền thường hay đi viếng chùa thắp hương, cầu điều tốt lành cho năm mới. Các chùa, tự viện tại tỉnh Đồng Tháp cũng có  các chương trình phục vụ phật tử, du khách thập phương, tình hình giao thông, an ninh trật tự đảm bảo.

VOV.VN - Theo phong tục của người dân vào ngày mùng 1 Tết cổ truyền thường hay đi viếng chùa thắp hương, cầu điều tốt lành cho năm mới. Các chùa, tự viện tại tỉnh Đồng Tháp cũng có  các chương trình phục vụ phật tử, du khách thập phương, tình hình giao thông, an ninh trật tự đảm bảo.

Đồng bào Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc

VOV.VN -  Cùng với các tầng lớp nhân dân trong cả nước, hiện nay các Tăng, Ni, Phật tử ở tỉnh Đồng Tháp rất quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng sắp diễn ra và đặt niềm tin, ước vọng trong nhiệm kỳ tới của Đảng sẽ đưa đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

VOV.VN -  Cùng với các tầng lớp nhân dân trong cả nước, hiện nay các Tăng, Ni, Phật tử ở tỉnh Đồng Tháp rất quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng sắp diễn ra và đặt niềm tin, ước vọng trong nhiệm kỳ tới của Đảng sẽ đưa đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Phật giáo Việt Nam 45 năm: Từ thống nhất đến phát triển

VOV.VN - Triển lãm “45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam” giới thiệu 450 hình ảnh, tư liệu, tái hiện chặng đường hình thành, phát triển của Giáo hội, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn mới.

VOV.VN - Triển lãm “45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam” giới thiệu 450 hình ảnh, tư liệu, tái hiện chặng đường hình thành, phát triển của Giáo hội, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn mới.

