TP.HCM đặt mục tiêu vận động được 3.000 tỷ đồng cho hoạt động nhân đạo

Ngày 29/5, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời là Đại hội điểm cấp tỉnh, thành phố được Trung ương Hội lựa chọn tổ chức và truyền hình trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh TP.HCM thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương; Hội Chữ thập đỏ Thành phố mới chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở hợp nhất Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Dấu mốc này mở ra không gian phát triển mới với quy mô rộng lớn hơn, yêu cầu cao hơn và phương thức hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Nhiệm kỳ 2022-2026 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật khi các cấp Hội triển khai đồng bộ 7 lĩnh vực hoạt động theo Điều lệ Hội, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo. Tổng giá trị hoạt động toàn nhiệm kỳ đạt hơn 2.708 tỷ đồng, tăng gần 20% so với nhiệm kỳ trước, trợ giúp hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương.

Riêng công tác xã hội nhân đạo đạt trên 1.833 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 4,5 triệu lượt người. Nhiều phong trào, mô hình lan tỏa mạnh mẽ như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Siêu thị 0 đồng”, “Chợ Nhân đạo”… Qua đó đã trao hơn 616.000 suất quà Tết, tổ chức 251 phiên chợ hỗ trợ hơn 156.000 lượt người và xây dựng 310 căn Nhà Chữ thập đỏ.

Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh với tổng giá trị hơn 282 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 2,37 triệu lượt người; trao gần 8 triệu suất ăn; huấn luyện sơ cấp cứu cho hơn 260.000 người và kịp thời sơ cứu hơn 16.000 trường hợp tại cộng đồng.

Phong trào hiến máu tình nguyện duy trì sức lan tỏa với hơn 1,46 triệu đơn vị máu được tiếp nhận; hơn 120 câu lạc bộ hiến máu hoạt động hiệu quả và gần 1.000 người đăng ký hiến mô, tạng. Ứng dụng “Giọt máu vàng” tiếp tục phát huy vai trò kết nối, vận động người dân tham gia hiến máu.

Bên cạnh đó, công tác cứu trợ khẩn cấp được triển khai kịp thời, hỗ trợ hơn 214.000 lượt người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh với tổng trị giá gần 170 tỷ đồng.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM xác định phương châm hành động: “Chuyên nghiệp - Kịp thời - Minh bạch - Bền vững - Ứng dụng công nghệ”, trong đó chuyển đổi số là trục xuyên suốt. Hội sẽ xây dựng hệ sinh thái truyền thông nhân đạo, phát triển nền tảng gây quỹ số, số hóa quản lý hội viên – tình nguyện viên và nâng cao năng lực điều phối nguồn lực.

Đại hội xác định xây dựng mô hình nhân đạo đô thị hiện đại, chuyên nghiệp trong giai đoạn mới

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, Hội sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, từng bước hình thành mô hình nhân đạo đô thị hiện đại theo định hướng “Nhân ái - Hiện đại - Chuyên nghiệp - Lan tỏa”.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội đặt mục tiêu vận động tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt 3.000 tỷ đồng, trợ giúp ít nhất 7 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế; tiếp nhận trên 1,5 triệu đơn vị máu. Đồng thời, phấn đấu 100% Hội cơ sở quản lý hội viên, tình nguyện viên bằng nền tảng số và mỗi xã, phường có ít nhất một điểm hiến máu phù hợp, hoạt động ổn định.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM (áo trắng) làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ TP khóa I

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 59 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 19 ủy viên. Ông Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Chủ tịch. Đại hội cũng thống nhất mời ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.