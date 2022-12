Trung ương Đoàn tuyên dương 47 công trình, sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã vinh danh 47 công trình, sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022 trong 6 lĩnh vực như: Công trình máy ép nhựa mini, công trình nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở xây dựng hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tại Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam; Công trình thiết kế và cấu hình trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang Thủy điện Sông Đà; công trình Hệ thống theo dõi cảnh báo và tư vấn y tế cho người bệnh điều trị tại nhà... Mỗi công trình, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến của các bạn trẻ là mảnh ghép chân thực tạo nên bức tranh sáng tạo đầy màu sắc của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần dựng xây nên hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, sáng tạo thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuyên dương 47 công trình, sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022

Hoàng Việt Khánh, sinh viên Trường Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về công trình “Ứng dụng tối ưu hóa hoạt động logistics thu gom rác thải hữu cơ: “Người dân chỉ cần truy cập vào tài khoản web, nhập mã khách hàng, khối lượng rác thì sẽ có xe tới chở rác đến nhà máy tái chế và sản xuất phân bón. Đương nhiên người dân sẽ có lợi khi có thêm một khoản tiền, số lượng rác đó cũng không tốn chi phi vận chuyển, chôn lấp gây ra ô nhiễm môi trường. Hiện nay nhóm đã triển khai trên địa bàn huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn cũng đã vinh danh 9 ý tưởng sáng tạo tiêu biểu trên Cổng Thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022.

Ông Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trong đó, việc đẩy mạnh hoạt động sáng tạo trong thanh niên có vai trò then chốt. Do đó, Tổ chức Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục khuyến khích, cổ vũ và phát huy thanh niên đề xuất sáng kiến, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kinh tế số vào lao động, sản xuất, kinh doanh; vận động thanh niên tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số”./.