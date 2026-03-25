Tuổi trẻ Đắk Lắk đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò thanh niên

Là đại diện duy nhất của tỉnh Đắk Lắk được đề xuất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, chị Lê Hiếu Vy, Bí thư Đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự (phường Phú Yên), là gương mặt năng động trong công tác Đoàn trường học. Vừa đứng lớp, vừa làm công tác Đoàn, chị luôn chủ động đổi mới cách làm để thu hút, tập hợp đoàn viên, học sinh.

Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 tại địa phương, không quản ngại hiểm nguy, chị Vy đã tập hợp hơn 30 đoàn viên vào những khu vực bị chia cắt để đưa hàng cứu trợ đến người dân đang bị đói rét. Tinh thần xung kích, dấn thân của chị không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong học sinh, khơi dậy ý thức trách nhiệm và tinh thần sẻ chia. Với chị Vy, truyền cảm hứng và đồng hành cùng thanh niên là cách gieo những hạt giống về trách nhiệm, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến trong mỗi học sinh và các bạn trẻ.

“Khi đồng hành thì mình làm việc chung với học sinh. Thấy mình cùng làm thì thúc đẩy được tinh thần tự nguyện, tự giác, tiên phong của học sinh, nghĩa là mình vận động chứ không phải là mình chỉ định, chỉ đạo. Học sinh sẽ đăng ký và lúc nào cũng đăng ký vượt mức. Mỗi hoạt động sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ đối với các em”.

Nhờ cách làm sáng tạo, hiệu quả, giai đoạn 2020 - 2025, Đoàn trường THPT Ngô Gia Tự là một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk. Riêng năm 2025, Trường Ngô Gia Tự có 8 học sinh vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Cùng với trường học, công tác đoàn đang được triển khai tại Đắk Lắk với trọng tâm là gắn hoạt động với nhu cầu thực tế ở cơ sở. Tại phường Buôn Ma Thuột, ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đoàn viên thanh niên được phân công nhiệm vụ cụ thể, tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn kỹ năng số ngay tại từng địa bàn dân cư.

Theo chị Lê Thị Anh Trâm, Bí thư Đoàn phường Buôn Ma Thuột, thanh niên không làm thay, mà hướng dẫn để người dân có thể tự thao tác, chủ động trong môi trường số: “Trong thời gian qua, đoàn phường cũng đã xây dựng lực lượng trực tiếp hỗ trợ Trung tâm phục vụ hành chính công cũng như triển khai rộng khắp đến 89 tổ dân phố và buôn. Không dừng lại ở việc làm giúp mà hướng đến việc là làm cùng người dân để hướng dẫn người dân có kỹ năng số để họ có thể chủ động thao tác được thủ tục hành chính trên không gian mạng”.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Đoàn là phải chọn đúng việc, giao đúng người, phát huy vai trò thanh niên từ cơ sở. Khi nhiệm vụ được xác định cụ thể, phong trào không còn dàn trải, mà gắn với những phần việc thiết thực.

Bởi vậy, chỉ trong thời gian ngắn, các đội hình thanh niên tình nguyện tại Đắk Lắk đã hỗ trợ hàng chục nghìn lượt người dân tiếp cận dịch vụ công và các nền tảng số. Đây là lực lượng cầu nối quan trọng giữa chính quyền số và người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk khẳng định, để đáp ứng yêu cầu mới, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn.

“Tổ chức đoàn phải có sự thay đổi rất là cơ bản. Cán bộ đoàn tại cơ sở phải linh hoạt thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Năm nay thì cán bộ đoàn cấp cơ sở chọn ra những chủ điểm, chủ đề, sát với lại tình hình thực tiễn của địa phương, nhất là sau khi sáp nhập, trên cơ sở đảm nhận những việc khó, những việc phải cần vai trò của thanh niên trong chính quyền địa phương 2 cấp”.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho hay, trong bối cảnh mới, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những lĩnh vực có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển của địa phương, đất nước. Với khả năng tiếp cận nhanh tri thức và công nghệ mới, thanh niên chính là lực lượng có thể sớm đưa các ý tưởng sáng tạo, ứng dụng số vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định vai trò của thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

“Chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá và thanh niên phải nhận lãnh cờ đầu trong công cuộc này. Không chỉ tiên phong sử dụng công nghệ, mà phải là lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cải cách hành chính. Nhiệm vụ của Đoàn là phải đưa công nghệ số về buôn làng, hướng dẫn bà con tiếp cận tri thức mới, quyết tâm xóa nhòa khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, vùng sâu vùng xa”, ông Y Giang Gry Niê Knơng cho biết.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, tỉnh Đắk Lắk xác định thanh niên là một trong những nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển, đồng thời là thước đo cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, việc khơi dậy vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng, góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững.