VOV Đông Bắc thông báo lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá xe ô tô thanh lý

Thông báo lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá xe ô tô thanh lý

Cụ thể, căn cứ Quyết định số 35-QĐ/VOV-ĐB ngày 14/9/2026 của Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá xe ô tô thanh lý của Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc;

Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá xe ô tô thanh lý Chevrolet Spark, biển kiểm soát 80A-001.29 của VOV Đông Bắc, như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106954119. Địa chỉ: Tầng 12, toà nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận mã số 171/TĐG ngày 06/9/2024 của Bộ Tài chính cấp cho doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

2. Giá trúng thầu: 5.200.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn) (đã bao gồm thuế GTGT).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày làm việc (kể từ khi nhà thầu nhận đủ các hồ sơ liên quan đến tài sản thẩm định giá).