Vụ cháy ở TP.HCM làm 4 người chết: Xác định danh tính các nạn nhân

Theo đó, vụ hoả hoạn được xác định xảy ra lúc 3h47 sáng 17/2, tại phần gác của căn nhà số 623/20/19 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10.

Căn nhà xảy ra cháy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận tin báo, các lực lượng gồm: công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia Khu phố 5 đã nỗ lực chữa cháy ban đầu và hướng dẫn 7 người thoát khỏi đám cháy an toàn.

Tuy nhiên, việc tiếp cận đám cháy khó khăn khiến công tác dập lửa ban đầu bất thành, ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy lan qua nhà liền kề số 623/20/21.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an Quận 10 điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng để dập lửa. Nhận thấy tình hình đám cháy phức tạp, Công an Quận 10 xin chi viện từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) – Công an TP.HCM.

Sau gần một giờ đồng hồ, Cảnh sát PCCC Công an Quận 10 phối hợp nhiều đơn vị khác đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Lực lượng cứu hoả đã kịp thời bảo vệ không để cháy lan sang các căn nhà liền kề và xung quanh.

Căn nhà xảy ra hoả hoạn nằm sâu trong con hẻm 623 đường Cách mạng Tháng 8 (Quận 10). (Ảnh: N.H)

Danh tính 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hoả hoạn trên được xác định là người cùng một gia đình. (Ảnh: N.H)

Theo PC07 ước tính tổng diện tích cháy khoảng 101m2 (gồm nhà dân 623/20/21 bị cháy 50m2 và tầng 1 nhà dân số 623/20/19 cháy khoảng 51m2). Lực lượng chức năng xác định có 4 người cùng một gia đình thiệt mạng trong vụ hoả hoạn trên.

Danh tính các nạn nhân gồm: bà Nguyễn Thị Hồng X. (SN 1978), bà Lê Thị Hồng T. (SN 1977), ông Trần Quốc Cường (SN 1986) và ông Lê Hoàng Dũng (SN 1968).

Hiện cơ quan chức năng Công an Quận 10 phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo UBND TP.HCM đã tới hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: PC07)

Sáng nay, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo UBND TP.HCM đã tới hiện trường vụ hỏa hoạn, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.