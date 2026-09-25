Vùng cao Thái Nguyên chủ động phòng bệnh cho vật nuôi khi giao mùa

Gia đình ông Lý Văn Nhất (thôn Bản Mới, xã Hiệp Lực) nuôi 7 con trâu, trong đó có 2 con trâu mẹ sắp sinh. Khi thời tiết chuyển lạnh, ngoài theo dõi thường xuyên sức khỏe đàn vật nuôi, gia đình phối hợp với cán bộ thú y tiêm phòng các bệnh theo hướng dẫn.

“Gia đình tôi có tổng cộng 7 con trâu, trong đó 2 con đang mang thai, sắp đẻ. Cán bộ thú y đã hướng dẫn cách theo dõi, phòng các bệnh như tụ huyết trùng, lở mồm long móng và gia đình đều thực hiện theo hướng dẫn”, ông Nhất nói.

Thời điểm này, các địa phương vùng cao đang triển khai đợt tiêm phòng thứ hai trong năm. Việc rà soát đàn vật nuôi được thực hiện tại từng thôn, bản để xác định đúng số gia súc, gia cầm trong diện tiêm, hạn chế bỏ sót. Dù vậy, tiêm phòng chỉ là một khâu trong phòng dịch.

Đàn trâu của gia đình ông Lý Văn Nhất được tiêm phòng định kỳ

Gia đình chị Hà Thị Loan (thôn Quang Trung, xã Trần Phú) còn duy trì vệ sinh, phun khử trùng và che chắn chuồng nuôi. Riêng với đàn lợn con, hệ thống bóng sưởi được chuẩn bị sẵn phòng khi nhiệt độ xuống thấp: “Tôi cũng chủ động phòng bệnh cho đàn lợn bằng cách che kín chuồng trại, phun thuốc khử trùng và tắm rửa thường xuyên. Một số loại thuốc hỗ trợ giải độc, giải nhiệt, tôi cũng mua về để giúp lợn hạn chế mắc bệnh. Mùa đông, tôi che chắn chuồng trại kín hơn, còn lợn con thì thắp bóng úm hàng ngày”.

Tại xã Nghiên Loan, nơi từng ghi nhận dịch lở mồm long móng trên đàn trâu, bò, xã đang rà soát số gia súc thuộc diện tiêm, tiêm bổ sung vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng và cấp hóa chất để các thôn khử trùng chuồng trại.

Chị Hà Thị Loan chủ động phun khử trùng cho đàn lợn của gia đình

Ông Phạm Minh Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan cho hay: “Để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi tại thời điểm giao mùa, UBND xã Nghiên Loan đã khẩn trương rà soát và tiêm phòng bổ sung vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho số gia súc trong diện tiêm, đồng thời cấp phát đủ hóa chất để các thôn đồng loạt phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Đối với các hộ vùng cao, xã tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt thói quen thả rông, chủ động lùa đàn trâu, bò về chuồng khi thời tiết se lạnh; hướng dẫn bà con dùng bạt, ni lông che chắn chuồng trại để tránh gió lùa và dự trữ rơm rạ, bổ sung thức ăn tinh, nước muối ấm để nâng cao sức đề kháng, bảo vệ đàn vật nuôi”.

Cùng với tiêm phòng dịch bệnh và chống rét cho đàn vật nuôi, các địa phương còn tiến hành kiểm soát con giống, thức ăn, nguồn nước và hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ.

Cùng với tổ chức tiêm phòng, các địa phương hướng dẫn người dân vệ sinh, phun khử trùng chuồng trại, thu gom và xử lý chất thải, rác thải có nguy cơ chứa mầm bệnh

Bà Đặng Thị Anh Thơ, Trưởng phòng Kinh tế xã Thượng Minh cho biết, người dân thường xuyên được hướng dẫn xử lý chất thải, không nhập vật nuôi không rõ nguồn gốc và báo tin đến cán bộ thú y khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

“Xã Thượng Minh cũng đang triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng, chống dịch bệnh. Xã hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật về an toàn sinh học, hỗ trợ người dân vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, cải tạo môi trường nuôi, kiểm soát chặt chẽ con giống, thực hiện giám sát tình hình chăn nuôi nhằm giảm thiểu rủi ro dịch xảy ra và phòng, chống dịch bệnh được tốt nhất”.

Ở vùng cao, một con gia súc mắc bệnh không được phát hiện kịp thời có thể ảnh hưởng đến cả đàn vật nuôi và sinh kế của gia đình. Tiêm phòng dịch bệnh đúng lịch, giữ chuồng khô sạch, che chắn khi trời lạnh, dự trữ thức ăn và thường xuyên kiểm tra tình trạng đàn gia súc gia cầm là cách giảm rủi ro ngay từ hộ chăn nuôi.