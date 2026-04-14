Xôn xao clip chồng đánh vợ giữa sân ở Bắc Ninh vì mâu thuẫn

Thứ Ba, 15:41, 14/04/2026
VOV.VN - Theo nội dung clip, một người đàn ông, được xác định là người chồng, liên tục túm tóc, đánh đập người vợ tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực gia đình khiến nhiều người bức xúc. Theo nội dung clip, một người đàn ông, được xác định là người chồng, liên tục túm tóc, đánh đập người vợ.

Sau khi nạn nhân ngã xuống sân, người vợ vẫn tiếp tục bị đánh, không thể chống cự. 

Hiện trường sự việc

Không dừng lại, người đàn ông trên túm tóc kéo vợ vào trong nhà và tiếp tục đánh, đấm. Đáng chú ý, toàn bộ hành vi bạo lực diễn ra trước sự chứng kiến của một em bé.

Được biết, clip hơn một phút được camera ghi lại trong một gia đình ở phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh.

Nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ, lên án gay gắt hành vi đánh vợ của người đàn ông trên và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.

Thông tin từ Công an phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh) cho biết sau sự việc, lực lượng chức năng đã xác minh, mời hai vợ chồng liên quan đến trụ sở công an làm rõ vụ việc.

Tại đây, người vợ trình bày vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình và bản thân không có thương tích nghiêm trọng, đồng thời không đề nghị xử lý người chồng. Video xuất hiện trên mạng xã hội được người vợ cho biết "đăng tải trong lúc bức xúc".

Sau khi hỏi ý kiến hai bên, lực lượng chức năng cho hay đã phối hợp với địa phương "nhắc nhở, giáo dục người chồng nhằm phòng ngừa tái diễn hành vi bạo lực gia đình tương tự".

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
VOV.VN - Từ một đứa trẻ lớn lên giữa bạo lực gia đình, cô gái kết hôn vội như cách chạy trốn. Nhưng hôn nhân không phải cứu cánh mà trở thành gánh nặng nợ nần, mâu thuẫn và kiểm soát. Khi con bị ảnh hưởng tâm lý, cô buộc chọn giữa chịu đựng hay chấm dứt tất cả. Cùng nhà văn, nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật.

VOV.VN - Cảnh sát Israel hôm qua (25/12) thông báo, đã bắt giữ 5 người định cư Isralel, với cáo buộc liên quan đến vụ tấn công vào 1 ngôi nhà của người Palestine ở Bờ Tây, khiến 1 trẻ em bị thương.

