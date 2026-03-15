Tình nguyện viên góp phần làm nên thành công ngày bầu cử

Chủ Nhật, 18:46, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đi bầu cử, các lực lượng tình nguyện  có mặt tại các điểm bầu cử đã trở thành “cánh tay nối dài”, góp phần tạo nên thành công của ngày bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, có hơn 1.600 cử tri đi bỏ phiếu, trong đó 300 người là công nhân lao động làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Khánh và Liên Chiểu. Từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt để bỏ phiếu. Các lực lượng thanh niên tình nguyện, Tổ dân phố tích cực tham gia hỗ trợ công tác bầu cử, hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu bầu cử.

tinh nguyen vien gop phan lam nen thanh cong ngay bau cu hinh anh 1
Các thanh niên tình nguyện hướng dẫn cử tri bỏ phiếu

Dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng cử tri Hoàng Truyền, ở phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thức dậy sớm hơn mọi ngày để đi bỏ phiếu. Được các tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, ông Truyền bỏ phiếu rất thuận tiện: "Cán bộ nhân viên ở đây hướng dẫn rất tận tình, tôi là người tàn tật già yếu vào đây được hướng dẫn cho xe vào tận nơi, tôi rất mừng và phấn khởi. Tôi đã suy nghĩ kỹ và bỏ đúng hướng dẫn. Tôi hy vọng những đại biểu trúng cử đại diện cho nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ tốt của mình”. 

tinh nguyen vien gop phan lam nen thanh cong ngay bau cu hinh anh 2
Các lực lượng tình nguyện hướng dẫn người cao tuổi đến điểm bỏ phiếu

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổ trưởng Tổ công nhân tự Quản Khu nhà trọ số 1, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tham gia tình nguyện, hướng dẫn cử tri bầu cử cho biết, để cử tri đi bỏ phiếu đông đủ, mấy ngày trước, ông đã đến từng nhà nhắc nhở, hướng dẫn mọi người biết thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Hôm nay, ông Dũng đến điểm bầu cử rất sớm để tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu đúng luật: “Tôi rất hân hoan và phấn khởi hào hứng, những người già, cao tuổi, người có công với cách mạng, công nhân lao động, có những người mới lần đầu tiên đi bỏ phiếu đến tham dự. Tôi tin tưởng cuộc bầu cử hôm nay thành công tốt đẹp và mong chọn được người có đức, có tài phục vụ cho đất nước”.

tinh nguyen vien gop phan lam nen thanh cong ngay bau cu hinh anh 3
Thanh niên hỗ trợ người khuyêt tật đến điểm bỏ phiếu

Hôm nay, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức gần 1.400 tổ tình nguyện rà soát danh sách cử tri, hướng dẫn bà con về quy trình bầu cử. Trước đó, từ đầu tháng 3, Thành Đoàn Đà Nẵng phát động Cuộc thi Sáng tạo video AI tuyên truyền về bầu cử. Các đội hình tình nguyện được thành lập, huy động đoàn viên am hiểu công nghệ tham gia xây dựng kịch bản, thiết kế hình ảnh và sản xuất video. Mỗi video có thời lượng từ 60 đến 180 giây, được thiết kế phù hợp với các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo hay TikTok. Nội dung tập trung giới thiệu ý nghĩa, thông tin về cuộc bầu cử, quy trình bỏ phiếu, quyền và trách nhiệm của công dân, đặc biệt là cử tri trẻ, các điểm bỏ phiếu tại địa phương…

tinh nguyen vien gop phan lam nen thanh cong ngay bau cu hinh anh 4
Lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu

Nhiều video lựa chọn hình thức kể chuyện gần gũi, tái hiện câu chuyện của những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử; số khác sử dụng đồ họa chuyển động để giải thích quy trình bầu cử một cách dễ hiểu. Anh Lê Viên Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Cường, kiêm Bí thư Đoàn phường Hòa Cường cho biết: “Chúng tôi tổ chức các tổ tại các điểm bầu cử. Ngoài ra, tổ chức cuộc thi AI, video tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp với số lượng hơn 50 video. Chúng tôi đã xây dựng bản tin tôi đi bầu cử bằng AI để giúp cho người dân nắm rõ thông tin về tình hình bầu cử. Đoàn viên thanh niên rất tự hào khi được tham gia khi được bầu cử và qua đây thể hiện tinh thần trách nhiệm của thanh niên”.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố sẽ kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, lực lượng tích cực để cuộc bầu cử thành công.

Đình Thiệu-Lê Tuyết/VOV-Miền Trung
Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, hỗ trợ bầu cử, công an Thủ đô ra quân 100%
