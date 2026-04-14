Thứ Ba, 05:57, 14/04/2026

Toàn cảnh lễ trao giải và bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

VOV.VN - Tối 13/4, tại Cung quy hoạch, kiến trúc và hội chợ triển lãm (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, khép lại gần một tuần hoạt động sôi nổi, để lại nhiều dấu ấn nghề nghiệp của những người làm phát thanh trên cả nước.
Đến dự lễ bế mạc có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII; bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tặng hoa cho các thành viên Hội đồng giám khảo tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ trao tặng Bằng khen cho các đơn vị của VOV và tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức thành công Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII trao cho giải Vàng cho các tập thể và cá nhân đoạt giải. Giải Vàng là các thể loại Phóng sự, Phóng sự điều tra; Chương trình chuyên đề; Chương trình tiếng Dân tộc; Chương trình Phát thanh trực tiếp; Podcast.
Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII trao giải bạc cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.
Ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Nguyễn Hồng Dương - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Ninh trao giải Bạc cho các tập thể và cá nhân đoạt giải.
Ông Nguyễn Vũ Duy - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế, Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Nguyễn Thế Lãm - Giám đốc Báo và Đài PTTH tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh lần thứ XVII trao giải Đồng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.
Ông Ngô Thiệu Phong – Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Podcast, Hội đồng giám khảo LHPT lần thứ XVII và ông Lê Hải Sơn, Giám đốc cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên, Trưởng Tiểu ban chương trình Tiếng dân tộc, Hội đồng giám khảo LHPT lần thứ XVII trao giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.
Ông Lê Văn Phúc - Trưởng Ban Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Phạm Tấn Tư - Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải giải: Người kể chuyện (host) xuất sắc, Chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc, Ekip sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc, Phát thanh viên xuất sắc, kỹ thuật viên xuất sắc cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.
Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, diễn ra từ ngày 11-13/4/2026, thu hút 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu tham dự. Các đơn vị tham gia gồm: Các đơn vị trực thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam; 34 cơ quan báo và phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành phố; 2 đơn vị truyền thông an ninh, quân đội; cùng 8 cơ quan báo chí Trung ương là TTXVN, Báo Nhân Dân, Báo Lao Động, VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Dân Việt, Báo Tuổi Trẻ.
Văn Ngân, Đinh Trung, Chung Thuỷ/VOV.VN
