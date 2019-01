Tổng kiểm soát xe tải, xe khách từ 8 chỗ ngồi trở lên trong cả nước

PC_Article_AfterShare_1

Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết Kỷ Hợi 2019, từ ngày 21/1 đến 20/2, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tiến hành tổng kiểm soát xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa, nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này.

Việc tổng kiểm soát này xuất phát từ sự phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian gần đây.

"Lực lượng Cảnh sát Giao thông bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cao nhất để thực hiện có hiệu quả các nội dung, yêu cầu đặt ra; kịp thời ngăn chặn các hành vi cản trở chống đối, hoạt động tội phạm; sử dụng camera ghi lại hoạt động trong ca công tác; sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, máy đo tốc độ để phát hiện các hành vi vi phạm", Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết.

Toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc và tuyến quốc lộ 1 (từ Lạng Sơn đến Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ triển khai lực lượng kiểm soát.

Đối với các tuyến quốc lộ khác, căn cứ tình hình thực tế, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tham mưu cho Giám đốc Công an địa phương có kế hoạch tổng kiểm soát theo chuyên đề này.

Những địa phương có nhiều đầu mối giao thông, bến bãi, điểm trung chuyển tập kết hàng hóa, hành khách lên xe ô tô, căn cứ tình hình thực tế để tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở phối hợp với ngành Giao thông Vận tải kiểm tra, xử lý tại nơi xuất phát.

Đối tượng kiểm soát bao gồm xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách; xe ô tô vận tải hàng hóa (gồm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở từ 5 tấn trở lên; ô tô sơ-mi rơ-mooc, ô tô kéo rơ-mooc, ô tô vận tải container; xe ô tô xi-téc chở xăng dầu, hóa chất, hàng nguy hiểm).

"Sau khi dừng phương tiện, kiểm soát 04 loại giấy tờ theo quy định của Luật giao thông đường bộ: Đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật như giấy phép vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm…", Thượng tá Nguyễn Quang Nhật cho biết.

Khi kiểm soát giấy tờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện và kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT: Nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm. Nếu không có vi phạm, trả lại giấy tờ đang kiểm soát, nói lời cảm ơn về sự hợp tác của người lái xe. Trường hợp phương tiện đã được kiểm soát tại các địa bàn, nếu phát hiện vi phạm mới thì được tiếp tục kiểm soát, xử lý theo quy định.

Trong quá trình dừng phương tiện, kiểm soát giấy tờ, lực lượng Cảnh sát Giao thông kịp thời phát hiện và kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm…

Cục Cảnh sát Giao thông yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ thực thi nhiệm vụ bảo đảm đúng pháp luật, kiểm soát được phương tiện, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các phương tiện giao thông khác và tuyệt đối an toàn.

Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng như nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, phải đình chỉ lưu hành hoặc tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật.

Khi gặp các hành vi chống đối, lực lượng Cảnh sát Giao thông phải chủ động và phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh, ngăn chặn, lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định./.