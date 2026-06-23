TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 vào ngày 30/6

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, ngày 23/6 là hạn cuối để thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên hoặc tích hợp, trường Phổ thông năng khiếu, tuyển thẳng xác nhận nhập.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ngày 30/6 tới.

Các thí sinh không nhập học theo các hình thức trên sẽ chuyển sang xét tuyển hệ thường. Sở cho biết, để tránh việc trúng tuyển ảo, đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh, đơn vị sẽ rà soát lại dữ liệu, đưa ra điểm chuẩn vào lớp 10 thường, thời gian kéo dài khoảng 1 tuần.

Trước đó ngày 19/6, TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10 công lập và điểm chuẩn vào 4 trường chuyên.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, TP.HCM có hơn 151.000 thí sinh dự thi trong 2 ngày 1 và 2/6, với 118.000 suất vào công lập. Thí sinh dự thi ba môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Những em đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp.

Đây cũng là kỳ thi đầu tiên sau khi sáp nhập 3 địa phương là TP.HCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.