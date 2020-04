TPHCM lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả hành khách đến ga Sài Gòn

Sáng nay (11/4), Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế (thuộc Sở Y tế TPHCM) phối hợp với ga Sài Gòn bắt đầu triển khai việc kiểm tra khai báo y tế điện tử và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả hành khách đi tàu về ga Sài Gòn.

Hành khách chờ khai báo y tế, kiểm tra thông tin

Ngay từ 4 giờ sáng, hàng chục nhân viên y tế và các lực lượng chức năng khác đã có mặt để hỗ trợ khai báo y tế, kiểm tra thông tin, lấy mẫu xét nghiệm cho hành khách đáp ga Sài Gòn.

Đầu tiên, các hành khách được hướng dẫn thực hiện khai báo điện tử trên điện thoại. Các thông tin y tế của hành khách được nhân viên y tế cập nhật vào một hệ thống lưu trữ. Hệ thống này giúp việc trích xuất dữ liệu bệnh nhân dễ dàng khi có mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hành khách có đầy đủ thông tin cá nhân sẽ nhận phiếu xác nhận kiểm tra y tế và chuyển vào khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi được lấy mẫu dịch họng và mũi, nhân viên y tế đóng dấu xác nhận đã hoàn thành kiểm tra cho hành khách và cho phép họ ra về.

Các lực lượng hỗ trợ giữ gìn trật tự và hướng dẫn người dân khai báo y tế trên điện thoại.

Lấy mẫu xét nghiệm cho hành khách.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế cho biết sáng nay đã thực việc kiểm tra khai báo và lấy mẫu xét nghiệm cho 299 hành khách tới ga. Việc này được người dân tuân thủ, không có trường hợp nào khó chịu hoặc chống đối.

Bác sĩ Tâm nói: "Chúng tôi tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng chống lây nhiễm giữa các cá nhân. Tránh sự lây nhiễm cho nhân viên y tế, cũng như lây nhiễm chéo giữa các hành khách với nhau, thực hiện các biện pháp như là bắt buộc mang khẩu trang, yêu cầu phải rửa tay trước khi khai báo cũng như đứng giữ khoảng cách. Tất cả các hành khách họ cũng biết việc thực hiện chống dịch vậy nên rất ủng hộ".

Hiện nay mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn và một chuyến tàu về ga Sài Gòn. Song song với hoạt động lấy mẫu tại ga Sài Gòn, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế vẫn tiếp tục thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại ga quốc nội Tân Sơn Nhất nên gặp khó khăn về lực lượng. Do đó, Sở Y tế TPHCM đã điều động thêm nhân sự từ các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện để hỗ trợ cùng với sự phối hợp của nhiều lực lượng khác như Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Ga Sài Gòn, Công an nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu./.