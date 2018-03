TPHCM muốn có cơ chế đặc thù trong phòng cháy chữa cháy

Chiều 21/3, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM.

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu trong buổi làm việc với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM.

Tại buổi làm việc, Cục Cảnh sát phòng cháy – chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an TPHCM) đều nhận định: số vụ cháy trên địa bàn thành phố giảm mạnh, tuy nhiên số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng lại gia tăng. Công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đã mang lại hiệu quả bước đầu cần tiếp tục được đầu tư chiều sâu trong thời gian tới.

Cũng tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng cho rằng: tình hình an toàn cháy nổ nhà cao tầng, tầng hầm, hóa chất… trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Với tốc độ tăng trưởng, phát triển nhanh như hiện nay, thành phố rất cần cơ chế đặc thù đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, TPHCM là đơn vị đi đầu cả nước công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; thực hiện tốt lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh, có sự đầu tư… Dù thời gian sắp tới sẽ có biến động về tổ chức, tuy nhiên TPHCM vẫn phải luôn thường xuyên quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các phương án xử lý tình huống tòa nhà siêu cao tầng, hầm ngầm, hầm tàu điện Metro, công tác huấn luyện thường xuyên…

"Đề án 106, Bộ Công an cũng đã hoàn chỉnh trình Bộ Chính trị và Bộ Chính trị cũng có ý kiến đổi mới tổ chức sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn hiệu quả, trong đó có phần về cảnh sát phòng cháy chữa cháy các địa phương. Dù có tổ chức như thế nào thì việc chỉ đạo, đầu tư không hề giảm. Chúng ta sẽ không đầu tư dàn trải mà tập trung cho những địa bàn trọng điểm phức tạp", Thượng tướng Tô Lâm nói.