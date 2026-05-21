TP.HCM quyết liệt gỡ vướng dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về kế hoạch triển khai Nghị quyết 212/NQ-CP ngày 21/7/2025 của Chính phủ liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Theo đó, ngày 13/5, ông Bùi Xuân Cường chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai nghị quyết nêu trên. Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo cùng ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, lãnh đạo UBND TP.HCM giao hàng loạt đầu việc cụ thể với các mốc thời gian xử lý ngay trong tháng 5/2026 nhằm khơi thông thủ tục, hoàn thiện điều kiện để dự án tiếp tục triển khai và hoàn thành.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã đạt 94% tổng khối lượng (ảnh: T.N)

TP giao Sở Tài chính chủ trì, đẩy nhanh đàm phán phụ lục hợp đồng BT với nhà đầu tư liên quan quỹ đất thanh toán và tổng mức đầu tư điều chỉnh. Việc đàm phán được yêu cầu thực hiện đồng thời với quá trình hoàn thiện thủ tục chấp thuận nhằm bảo đảm có thể ký ngay phụ lục hợp đồng sau khi hoàn tất hồ sơ, báo cáo UBND TP trước ngày 30/5.

Một nội dung quan trọng khác được TP.HCM nhấn mạnh là việc phối hợp, đôn đốc xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện quyết định chủ trương đầu tư để đáp ứng điều kiện cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cùng nhà đầu tư sớm giải ngân vốn, bảo đảm hoàn thành dự án. Nội dung này phải báo cáo UBND TP trước ngày 25/5.

TP cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với ba khu đất đã có quyết định giao cho nhà đầu tư, hoàn thành trước ngày 30/5.

Sở này cũng được giao xem xét đề nghị của Công ty TNHH Trung Nam An Triều về bổ sung vị trí đổ chất nạo vét phát sinh nhằm bảo đảm điều kiện thi công liên tục, không ảnh hưởng tiến độ hoàn thành dự án. Nội dung này phải hoàn tất trước ngày 15/5.

Ngày 2/2, UBND TP.HCM nhà đầu tư tái vận hành cống Bến Nghé (ảnh: A.K)

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát quy trình vận hành dự án, phối hợp với nhà đầu tư tổ chức hội thảo về công tác vận hành và tham mưu UBND TP trước ngày 25/5. Đồng thời, phối hợp trình duyệt bộ định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời phục vụ vận hành dự án cũng như rà soát công tác quyết toán giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM được giao tổng hợp, tham mưu phương án tư vấn giám sát nhà nước theo hướng không lựa chọn đơn vị mới mà tiếp tục giao ban quản lý thực hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành dự án.

Trong khi đó, chính quyền địa phương tại xã Bình Hưng và phường Phú Định được yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng công an và nhà đầu tư xử lý dứt điểm tình trạng cản trở thi công các hạng mục ngoài công trường, báo cáo kết quả trước ngày 30/5.

Được biết, về các khu đất dự kiến giao bổ sung cho nhà đầu tư, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương loại bỏ khu đất tại 299 Đào Trí (phường Phú Thuận) và khu đất 4,2 ha tại phường Phước Long ra khỏi Hợp đồng BT và phụ lục hợp đồng BT do không đủ điều kiện pháp lý. TP đề xuất hai khu đất thay thế là khu đất tại số 79B Lý Thường Kiệt (phường Tân Hòa) và khu đất tại số 257 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công năm 2016 với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng theo hình thức BT. Dự án nhằm kiểm soát ngập cho khu vực rộng khoảng 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM. Công trình gồm hệ thống cống kiểm soát triều quy mô lớn kết hợp đê bao ven sông, được kỳ vọng góp phần giảm ngập do triều cường và ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nhiều năm qua dự án liên tục gặp khó khăn liên quan thủ tục pháp lý, thanh toán hợp đồng BT và nguồn vốn, khiến tiến độ kéo dài. Ngày 2/2, tại cống kiểm soát triều Bến Nghé, UBND TP.HCM nhà đầu tư tái vận hành cống Bến Nghé và dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1". Đây là sự kiện đánh dấu việc TP tái khởi động dự án ngăn triều trị giá 10.000 tỷ đồng sau thời gian dài gián đoạn. Dự án đến nay đã đạt khoảng 94% tổng khối lượng, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành và đang tập trung vào giai đoạn hoàn thiện, kiểm tra, hiệu chỉnh, kết nối, chạy thử và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu.