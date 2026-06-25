TP.HCM quyết tâm xử lý ngập và chỉnh trang khu Mả Lạng

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong công việc

Chiều 25/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội.

Tại họp báo, ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM cho biết, trong 6 tháng qua, công tác phổ cập kỹ năng số của thành phố được đẩy mạnh với nội dung tập trung vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin, ứng dụng AI trong công việc; chuyển đổi số tại chính quyền địa phương và khai thác hiệu quả ứng dụng Công dân số TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Về dữ liệu số, Trung tâm phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành thu thập, chuẩn hóa, kết nối dữ liệu phục vụ điều hành đô thị thông minh. Đến nay, TP.HCM đã hoàn thành thu thập 25/39 danh mục cơ sở dữ liệu (đạt khoảng 64% kế hoạch) và chuẩn hóa 31.768 địa điểm có đầy đủ thông tin định danh, tọa độ địa lý để tích hợp vào Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh.

Cùng với đó, ứng dụng Công dân số TP.HCM tiếp tục được nâng cấp với nhiều tiện ích, thời gian tới, ứng dụng sẽ bổ sung thêm các chức năng tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp, kết quả học tập, hồ sơ sức khỏe điện tử, thông tin quy hoạch xây dựng, điểm sinh hoạt hè cùng nhiều dịch vụ công trực tuyến khác.

Đối với hệ thống thông tin thư điện tử, Trung tâm đã khởi tạo, thiết lập 42.591 tài khoản trên toàn TP.HCM, nối kết với 168 phường, xã, đặc khu và các cơ quan, ban ngành của thành phố.

"Từ đầu năm đến nay, văn bản đi có khoảng hơn 713.000 văn bản chuyển đi. Còn nhận về khoảng 2.287.000 văn bản đến. Con số rất lớn, kết nối trục các cơ quan Trung ương và địa phương. Đặc biệt, hệ thống 1022 tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, đến nay có khoảng 58.040 tin, phản ánh, và đã xử lý 57.144 tin", ông Hoà cho biết.

Đối với công tác chỉnh trang đô thị khu vực Mả Lạng (phường Bến Thành, thuộc Quận 1 trước đây), ông Lê Thanh Tuấn - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND Phường Bến Thành cho biết, địa phương đang tập trung thực hiện các chính sách an sinh, đảm bảo đời sống người dân.

Ông Lê Thanh Tuấn - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND Phường Bến Thành (Ảnh: Duy Phương)

Các trường hợp đặc thù như nhiều hộ cùng sinh sống tại một địa chỉ, nhà chưa đủ điều kiện pháp lý, hộ tạm trú hoặc hộ kinh doanh bị ảnh hưởng đến sinh kế, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, kiểm đếm, rà soát thực tế để xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

"Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án sẽ được niêm yết và lấy ý kiến các hộ bị ảnh hưởng trước khi phê duyệt. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án", ông Tuấn thông tin.

Ông Tuấn thông tin thêm, trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới, các trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư theo quy định của UBND TP.HCM, giúp người dân giảm bớt khó khăn và ổn định cuộc sống.

Khu vực Mả Lạng lâu nay là nơi lụp xụp, xuống cấp giữa trung tâm TP.HCM (Ảnh: Hoàng Minh)

Cũng tại họp báo, ông Trịnh Quốc Dũng - Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận 37 trận mưa với vũ lượng mưa từ 10-80 mm. Trong đó, có 10 trận mưa lớn với vũ lượng >50 mm, kéo dài từ 1 đến 2 giờ, gây áp lực đáng kể lên hệ thống thoát nước và gây ngập cục bộ tại một số khu vực.

"Với những tuyến đường ngập do triều, hiện còn 8 tuyến thuộc những khu vực ven sông, vùng trũng thấp, nhiều kênh rạch", ông Dũng cho biết.

Ông Trịnh Quốc Dũng - Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Thông tin thêm, Sở tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để lắp đặt, vận hành các van ngăn triều tại các tuyến cống nhánh, tuyến hẻm do địa phương quản lý nhằm hạn chế tình tình trạng xâm nhập triều gây ngập cho khu vực; đề xuất nâng cao cục bộ mặt đường tại một số tuyến đường có cao trình trũng thấp.

"Qua đánh giá, sau sáp nhập, các hệ thống thoát nước được đầu tư theo từng giai đoạn, chưa đồng bộ dẫn đến nhiều đoạn được cải tạo nhưng đoạn kế lân cận vẫn còn nhỏ hẹp, xuống cấp. Vẫn còn tình trạng xây dựng lấn chiếm sông, kênh rạch, san lấp mặt nước và nâng nền cục bộ, dẫn tới tăng nguy cơ dồn ứ tại các khu vực có cao trình thấp", ông Dũng nhận định.

Tại họp báo, Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM cho biết, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 2/7 tại Hội trường Thống Nhất. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, TP.HCM cũng triển khai nhiều nội dung văn hóa - xã hội. Nổi bật là Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026; chương trình đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm với chủ đề “Hành trình di sản - Tiến bước tương lai”; hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2026. Điểm nhấn quan trọng khác là Triển lãm hình ảnh, tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định, diễn ra từ 29/6 đến 5/7. Dịp này, TP cũng tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá về thể chế”, cùng Đại hội Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác.